"Стратегія війни та миру": Орбан пояснив, чому підтримує контакт з Путіним

Віктор Орбан 26 жовтня розповів, що продовжує тримати канали зв'язку з російським президентом відкритими, оскільки нібито хоче миру в Україні. Угорський лідер переконаний, що інакше жодного варіанту для миру не буде.

Про це Віктор Орбан заявив напередодні засідання Європейської ради у Брюсселі, повідомляє кореспондентка 24 Каналу. Також у Бельгії він сказав, що готовий укласти угоду з Україною щодо розблокування військової допомоги

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Слова Орбана про контакт з Путіним

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 26 жовтня у Брюсселі вирішив пояснити, чому він продовжує підтримувати контакти з Владіміром Путіним. Він повідомив, що причиною цього є близькість двох країн до України та так звана "мирна стратегія".

У нас з Росією є спільний сусід – Україна. У нас є мирна стратегія, тому ми б хотіли тримати усі канали комунікації відкритими,

– сказав угорський премʼєр.

Він додав, що у "них" є стратегія війни, а Угорщина нібито робить акцент на "стратегії миру". Орбан стверджує, що робить все для того, щоб закінчити війну – і саме через це канали комунікації з Росією відкриті.

В іншому випадку не буде жодного шансу для миру. Ми пишаємось тим, що ми це робимо. Ми говоримо в інтересах миру, і це було б в інтересах кожного в Європі,

– переконує лідер Угорщини.

Окрім цього Віктор Орбан заявив, що підтримує припинення вогню між Росією та Україною.

Який вектор розвитку Угорщини