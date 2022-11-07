Україна отримала системи NASAMS та Aspidе: як це допоможе нашій ППО

До України нарешті прибули такі системи ППО, як NASAMS та Aspide. Ці комплекси дозволять суттєво посилити нашу протиповітряну оборону.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт Андрій Харук. Він наголосив, що отримані Україною комплекси NASAMS та Aspidе здатні забезпечити протиповітряну оборону одного об'єкта на кшталт невеликого міста.

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Від яких загроз здатні захистити NASAMS та Aspidе

Харук наголосив, що надання Україні систем NASAMS та Aspide є чудовою та довгоочікуваною новиною для нас, адже від моменту анонсу відповідної поставки минуло вже пів року. Зрозуміло, що потрібен був певний час, щоб їх підготувати, а також на те, щоб ці системи освоїв особовий склад.

Комплекси малої дальності, кожен із них здатен забезпечити протиповітряну оборону одного об'єкта на кшталт невеликого міста чи, якщо говорити про такі міста, як Київ чи Дніпро, то оборону з певного напрямку, прикриття від усіх типів аеродинамічних цілей,

– заявив військовий експерт.

Тобто, пояснив він, мається на увазі літаки, гелікоптери та безпілотні літальні апарати, включно із іранськими дронами-камікадзе.

Наскільки NASAMS та Aspidе посилять ППО України

Харук зауважив, що NASAMS – один із найкращих комплексів у своєму класі та є відносно новим. Aspidе трохи старіший, італійської розробки, але теж цілком відповідає вимогам боротьби з не надто вибагливими, так би мовити, повітряними цілями.

Безперечно, ці комплекси дозволять посилити протиповітряну оборону України в ключових точках, як це вже зробили комплекси IRIS-T,

– сказав експерт.

Він висловив упевненість у тому, що наше командування вже має плани щодо застосування і NASAMS, і Aspidе у найбільш оптимальному розміщенні.

Що відомо про надання Україні NASAMS та Aspide: коротко

Сполучені Штати Америки заявили про намір передати Україні 8 систем протиповітряної оборони NASAMS. Дві з них компанія Raytheon Technologies передала уряду США.

У жовтні міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що невдовзі до України надійдуть перші новітні системи протиповітряної оборони NASAMS. Військовослужбовці Збройних сил закінчують курс навчання по роботі з цими системами.

Бійці Збройних Сил України також пройшли навчання в Іспанії. Наші військові тренувалися користуватись зенітно-ракетним комплексом Aspide.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що іспанські Aspide та американські NASAMS уже найближчим часом стануть до строю та будуть захищати наше небо.

у світі протягом останніх років. Саме такі комплекси охороняють небо Вашингтона, зокрема і Білого дому. У перспективі вони захищатимуть і небо України.