Оборона неба зміцнюється: Зеленський заявив про додаткові системи NASAMS від Канади

1 січня 2024, 20:57
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Володимир Зеленський

Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS та ракети до них від Канади. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, обговоривши посилення українського повітряного щита. За його словами, Канада надасть додаткові системи NASAMS, що значно зміцнить оборону країни.

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Підтримка на всіх фронтах

Зеленський подякував Трюдо за готовність допомагати Україні, зокрема у захисті неба та фінансовій підтримці. Політики також домовилися про активізацію двостороннього діалогу щодо безпекових гарантій та підготовку до зустрічі радників у Давосі.

Я вдячний Джастіну за готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема за постачання додаткових систем NASAMS і ракет до них,
– зазначив Зеленський.

Додамо, що ця норвезька ЗРК з американським радаром може за 12 секунд випустити 72 ракети. NASAMS здатна уражати літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Переваги зенітно-ракетної системи:

  • маневровість ракет;
  • мобільність;
  • висока точність (уражає 85% цілей).
Зверніть увагу! Голова нашої держави у повідомленні згадав, що лише за вечір перед Новим роком і новорічну ніч нашим силам ППО вдалося знищити понад 80 ударних дронів. Однак, на жаль, у Сумській, Одеській, Львівській, Полтавській, Київській, Донецькій і Херсонській областях були влучання, що призвели до пошкодження цивільної інфраструктури.

Світ стоїть з Україною

  • Україна стикається з безпрецедентними викликами внаслідок російської агресії, що вимагає значної міжнародної підтримки. І кремлівській пропаганді не вдається відвернути Захід від нас.
  • США є одним з найбільших союзників України. Вашингтон надає військову, технічну та фінансову допомогу, що є критичним для оборони країни.
  • Політичні зміни в США, зокрема майбутні президентські вибори у наступному році, можуть вплинути на обсяг та характер американської допомоги Україні, на думку звичайних людей.
  • Водночас політологи вказують на можливість збереження підтримки України, незалежно від результатів виборів, з огляду на довгострокові контракти та стратегічні інтереси США.
  • Президент Байден активно закликає Конгрес до швидкого ухвалення рішення про військову допомогу Україні, що підкреслює невідкладність ситуації.
  • Росія продовжує агресивні дії проти України, що змушує міжнародну спільноту посилювати свою підтримку та реагувати на заклики українського уряду.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак