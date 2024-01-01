Оборона неба зміцнюється: Зеленський заявив про додаткові системи NASAMS від Канади

Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS та ракети до них від Канади. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, обговоривши посилення українського повітряного щита. За його словами, Канада надасть додаткові системи NASAMS, що значно зміцнить оборону країни.

Дивіться також У 2023 році ЗСУ знищили у 2,5 раза більше росіян, ніж у 2022: підсумки року на фронті

Підтримка на всіх фронтах

Зеленський подякував Трюдо за готовність допомагати Україні, зокрема у захисті неба та фінансовій підтримці. Політики також домовилися про активізацію двостороннього діалогу щодо безпекових гарантій та підготовку до зустрічі радників у Давосі.

Я вдячний Джастіну за готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема за постачання додаткових систем NASAMS і ракет до них,

– зазначив Зеленський.

Додамо, що ця норвезька ЗРК з американським радаром може за 12 секунд випустити 72 ракети. NASAMS здатна уражати літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Переваги зенітно-ракетної системи:

маневровість ракет;

мобільність;

висока точність (уражає 85% цілей).

Світ стоїть з Україною

Україна стикається з безпрецедентними викликами внаслідок російської агресії, що вимагає значної міжнародної підтримки. І кремлівській пропаганді не вдається відвернути Захід від нас.

США є одним з найбільших союзників України. Вашингтон надає військову, технічну та фінансову допомогу, що є критичним для оборони країни.

Політичні зміни в США, зокрема майбутні президентські вибори у наступному році, можуть вплинути на обсяг та характер американської допомоги Україні, на думку звичайних людей.

Водночас політологи вказують на можливість збереження підтримки України, незалежно від результатів виборів, з огляду на довгострокові контракти та стратегічні інтереси США.

Президент Байден активно закликає Конгрес до швидкого ухвалення рішення про військову допомогу Україні, що підкреслює невідкладність ситуації.

Росія продовжує агресивні дії проти України, що змушує міжнародну спільноту посилювати свою підтримку та реагувати на заклики українського уряду.