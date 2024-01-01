Оборона неба зміцнюється: Зеленський заявив про додаткові системи NASAMS від Канади
Джерело:Володимир Зеленський
Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS та ракети до них від Канади. Про це повідомив Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, обговоривши посилення українського повітряного щита. За його словами, Канада надасть додаткові системи NASAMS, що значно зміцнить оборону країни.
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Підтримка на всіх фронтах
Зеленський подякував Трюдо за готовність допомагати Україні, зокрема у захисті неба та фінансовій підтримці. Політики також домовилися про активізацію двостороннього діалогу щодо безпекових гарантій та підготовку до зустрічі радників у Давосі.
Я вдячний Джастіну за готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема за постачання додаткових систем NASAMS і ракет до них,
– зазначив Зеленський.
Додамо, що ця норвезька ЗРК з американським радаром може за 12 секунд випустити 72 ракети. NASAMS здатна уражати літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Переваги зенітно-ракетної системи:
- маневровість ракет;
- мобільність;
- висока точність (уражає 85% цілей).
Світ стоїть з Україною
- Україна стикається з безпрецедентними викликами внаслідок російської агресії, що вимагає значної міжнародної підтримки. І кремлівській пропаганді не вдається відвернути Захід від нас.
- США є одним з найбільших союзників України. Вашингтон надає військову, технічну та фінансову допомогу, що є критичним для оборони країни.
- Політичні зміни в США, зокрема майбутні президентські вибори у наступному році, можуть вплинути на обсяг та характер американської допомоги Україні, на думку звичайних людей.
- Водночас політологи вказують на можливість збереження підтримки України, незалежно від результатів виборів, з огляду на довгострокові контракти та стратегічні інтереси США.
- Президент Байден активно закликає Конгрес до швидкого ухвалення рішення про військову допомогу Україні, що підкреслює невідкладність ситуації.
- Росія продовжує агресивні дії проти України, що змушує міжнародну спільноту посилювати свою підтримку та реагувати на заклики українського уряду.