20:20
28 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ
      Вєсті Кремля
      18:38, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді
      Вєсті.UA
      19:00, сьогодні
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Наскільки за рік зросла середня зарплата в Україні

      385 Читать новость на русском
      Середня зарплата в Україні
      Середня зарплата в Україні / politeka.net

      В Україні середня номінальна зарплата штатного працівника в серпні 2019 року зросла на 17,4% – до 10 тисяч 537 гривень – у порівнянні з серпнем 2018 року.

      При цьому індекс реальної зарплати в серпні 2019 року порівняно з липнем склав 96,3%, а щодо серпня 2018 року – 107,7%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

      Читайте також: Зарплата в доларах в Україні нижча, ніж у половині країн СНД

      Середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій у серпні 2019 року була у 2,5 рази вищою від рівня мінімальної зарплати (4 тисячі 173 гривні).

      Зауважимо, що у проєкті державного бюджету-2020 закладена мінімальна зарплата на рівні 4 тисячі 723 гривні.

      бюджет 2020 середня зарплата гроші економіка

      Як змінювалась середня зарплата в Україні за останні 6 років:

      середня зарплата Україна статистика

      blog_ava
      Зеленський звільнив скандального Демчину: що про нього відомо
      сьогодні
      8145
      Теги: Новини України Зарплата Гроші Статистика
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Выехать из Луганска – как выйти из тюрьмы
      сьогодні , 19:02 Выехать из Луганска – как выйти из тюрьмы
      Ольга Черненко 383
      Про Путіна, повернення Криму та сім'ю: Сенцов дав велике інтерв'ю
      сьогодні , 18:30 Про Путіна, повернення Криму та сім'ю: Сенцов дав велике інтерв'ю
      201
      Судді з заплямованими мантіями: хто успішно пройшов перевірки й залишився на посаді
      сьогодні , 18:00 Судді з заплямованими мантіями: хто успішно пройшов перевірки й залишився на посаді
      Роман Маселко 205
      Что Украина может предложить Москве
      сьогодні , 17:00 Что Украина может предложить Москве
      Павло Казарін 583
      Чому вивчення іноземних мов – найкорисніший тренажер для мозку
      сьогодні , 16:00 Чому вивчення іноземних мов – найкорисніший тренажер для мозку
      Блог Соцмережі 496
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук