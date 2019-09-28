Наскільки за рік зросла середня зарплата в Україні

В Україні середня номінальна зарплата штатного працівника в серпні 2019 року зросла на 17,4% – до 10 тисяч 537 гривень – у порівнянні з серпнем 2018 року.

При цьому індекс реальної зарплати в серпні 2019 року порівняно з липнем склав 96,3%, а щодо серпня 2018 року – 107,7%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій у серпні 2019 року була у 2,5 рази вищою від рівня мінімальної зарплати (4 тисячі 173 гривні).

Зауважимо, що у проєкті державного бюджету-2020 закладена мінімальна зарплата на рівні 4 тисячі 723 гривні.

Як змінювалась середня зарплата в Україні за останні 6 років: