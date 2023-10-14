Росіяни зі скрипом провалились біля Авдіївки: потужне відео ганебного наступу

У Кремлі наказали командуванню російської армії перейти до наступу на Авдіївку Донецької області. Але оскільки ворог використовує для цього далеко не найбоєздатніші підрозділи, зокрема "Шторм z", ця затія обернулася для росіян цілковитим провалом.

OSINT-аналітики, які вивчили опубліковані в мережі відео боїв, від початку своєї операції 10 жовтня, виявили, що окупанти всього за кілька днів втратили понад 30 одиниць бронетехніки та безліч піхоти.

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При цьому просування ворога, за які було сплачено високу ціну, виявилися мізерними.

Тож, спроба штурму добре укріпленого району обернулась для росіян крахом. У соцмережах зібрали найвидовищніші кадри провального бліцкригу російських загарбників в одне відео.

Попри це, кремлівський режим продовжує гнати своїх вояк на Авдіївку, сподіваючись прорвати оборону української армії. На ділі ж на підході до позицій наших захисників земля всіяна трупами окупантів.

Очевидно, досвід "м'ясних штурмів" ПВК Вагнера у Бахмуті нічому росіян не навчила.

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