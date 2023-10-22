Доводиться навіть ховатися в "норах" окупантів: як воюють ЗСУ на Бахмутському напрямку

Наші військові успішно протистоять російським загарбникам на Бахмутському напрямку. ЗСУ вдалося закріпитися за залізницею, українські бійці намагаються рухатися далі.

Для наших Сил оборони важливо тримати під вогневим контролем трасу Опитне – Курдюмівка. Про це 24 Каналу розповів офіцер Національної гвардії України Олександр Дорошенко, зауваживши, що умови для наступу за залізницею є досить складні.

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Які завдання стоять перед ЗСУ

Військові намагаються закріпитися, щоб мати змогу рухатися далі від посадки до посадки. Але територія прострілюється, тому навіть 50 – 100 метрів даються дуже важко.

Ми намагаємось наступати у бік дороги Бахмут – Горлівка, по якій проходить логістика ворога. Хоч і наступаємо, але ворог перебуває близько від Кліщіївки, тому ситуація дуже складна,

– розповів Олександр Дорошенко.

На заваді просуванню стають дощі й загалом рельєф місцевості. Під час наступу не завжди є можливість окопуватися, через те, що земля тверда.

"Тут посадки, тверда земля, тому дуже важко. Фактично треба ховатися в тих норах, які зробили росіяни", – додав офіцер.

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Як наступає ворог

Раніше підрозділ Олександра Дорошенка воював у Серебрянському лісництві, що на Луганщині. Там бойові дії дещо відрізнялися від ситуації з Бахмутом.

Це була досить велика територія, а відрізок, на якому ми зараз, – менший. Ворог використовує практично те саме озброєння: авіацію, міномети, можливо, менше бронетехніки,

– зауважив офіцер.

Якщо у Серебрянському лісництві росіяни більше стріляли танками, використовували броню, то в районі Бахмута інша специфіка й техніка не завжди потрібна.

"Тут відкрита місцевість, вона продивляється. Якщо ворог виводить техніку, то по ній можна добре відпрацювати", – підкреслив Дорошенко.

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