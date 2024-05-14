Стабілізує ситуацію, але не зупиняє: ЗСУ мають успіх на Харківському напрямку

Ворог 10 травня прорвав кордон на Харківщині. Ситуація там залишається досить складною, проте в районі Вовчанська українським Силам оборони вдалось витіснити росіян та перешкодити їхнім планам щодо захоплення міста.

Керівник Центру військово-правових досліджень і військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що для наступу на Вовчанськ ворог залучив серйозні ресурси, проте не всі, що має на цьому напрямку. Ймовірно, противник планує поширити наступальні дії на Харківщині.

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ЗСУ дали відсіч

Бойові дії в районі Вовчанська ще тривають. Нашим Силам оборони надійшло підкріплення, що допомогло відкинути там ворога. Військовий експерт зауважив, що ціною надзусиль та героїзму українських військових вдалося зупинити просування росіян і відбити їхні атаки.

Це стабілізує ситуацію на цьому напрямоку, але не зупиняє активний темп наступу російських військ. Ми бачили, що вони за два дні дещо просунулись, але зараз їхній рух далі призупиняють. Це ще не припинення цього наступу, адже ворог його тільки розпочинав. Росіяни планують продовжувати свої наступальні дії,

– сказав він.

Олександр Мусієнко припустив, що, за задумом ворога, росіяни мали б закріпитись до кінця травня на півдні від Вовчанська, щоб звідти рухатися далі на південний захід. Окупанти також планують, за його словами, наступ й інші напрямки – або у сторону Великої Писарівки на Сумщині, або у бік Золочева на Харківщині. Проте у ЗСУ є шанси зірвати ці плани.

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Успіх реалізації або провалу цих планів (Росії – 24 Канал) буде залежати від злагоджених і впевнених дій українських Сил оборони. Наприклад, таких як зараз в районі Вовчанська, що дозволяє блокувати ворога і не давати йому просуватися вглиб територій Харківщини,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

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