В Росії сильно переоцінили просування своїх військ в Україні з початку року, – ISW

Новий міністр оборони Росії Андрєй Бєлоусов надто переоцінив успіхи російських військ в Україні з початку 2024 року.

Аналітики Інституту вивчення війни розповіли, що російські війська дійсно досягли тактичних успіхів на півночі Харківської області. Водночас заяви російської влади не відповідають реальності.

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Що заявили в міноборони Росії

31 травня Бєлоусов заявив, що російські війська захопили 880 квадратних кілометрів у 2024 році. Однак ISW виявив докази, які підтверджують, що російські війська захопили лише приблизно 752 квадратних кілометрів у 2024 році.

Раніше в Інституті вивчення війни також оцінювали, що російські війська захопили близько 516 квадратних кілометрів у період з 1 січня 2024 року по 29 квітня 2024 року.

Росія не досягла значного прогресу

Цими днями аналітики з Інституту вивчення війни писали, що російські окупанти здійснили чотири механізовані атаки на Донеччині. Загарбники не досягли значних успіхів, проте мали іншу мету. Власне, вони перевіряли реакцію України після боїв на Харківщині.

Раніше в естонській розвідці також заявили, що за останні тижні росіянам не вдалось досягти значного прогресу на різних напрямках.

За словами полковника Марта Вендли, Росія не збавляє інтенсивності атак, хоч і не має успіхів. Окупанти будуть намагатися утримувати ініціативу доти, доки вікно можливостей повністю не зачиниться.

Яка зараз ситуація на Харківщині