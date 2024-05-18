В ISW пояснили, що стоїть за операціями окупантів на Харківщині та новою заявою Путіна
Джерело:ISW
Російський диктатор Владімір Путін назвав наступальні операції окупаційних військ на півночі Харківської області частиною зусиль Росії створити "буферну зону". У ISW проаналізували риторику кремлівського голови.
Росія 10 травня розпочала новий наступ у Харківській області, хоча очікувалося, що це станеться пізніше. Таким чином противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів та змусив українські війська залучити резерви.
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Мають стратегічну мету
Очільник Кремля на запитання журналіста про цілі російських військ на Харківському напрямку заявив, що російські війська досягають успіху "за планом" і що в російських військ немає найближчих планів захоплення міста Харкова.
Путін заявив, що російські наступальні дії на харківському напрямку спрямовані на створення "буферної зони" для захисту прикордонних районів Росії, зокрема міста Бєлгород, від українських ударів,
– зазначають аналітики.
Раніше ISW оцінювало, що російські сили, схоже, віддають перевагу створенню "буферної зони" вздовж міжнародного кордону, а не умов для глибшого проникнення на північ Харківської області.
"ISW продовжує оцінювати, що російські наступальні операції вздовж міжнародного кордону Харкова, імовірно, мають стратегічну мету притягнути та прикріпити українські сили до цієї осі, щоб забезпечити просування Росії в інших районах Сходу України", – ідеться у звіті ISW.
Яка наразі ситуація в Харківській області
- На Харківщині тривають активні бої, а Сили оборони не дають ворогу закріпитися. Наразі українські бійці здійснюють зачищення вулиць на півночі Вовчанська.
- Місто Вовчанськ залишається ціллю росіян під час наступу на Харківщину. Водночас окупанти не планують зупинятися та мають інші плани. Про це Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами.
- Водночас, за словами президента, головне на сьогодні – Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію. Зеленський наголосив, що на деяких напрямках ворог зовсім не просунувся.
- Також президент говорить, що Сили оборони стабілізували просування росіян на півночі Харківщини. Наразі найглибша точка просування ворога – 10 кілометрів.
- Буданов вважає, що головна мета наступу на Харківщину – створити хаос і паніку для того, щоб змусити наші угруповання відходити на східних напрямках та дестабілізувати ситуацію всередині країни.
- Тим часом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко припустив, що Росія має намір "торгуватися" за кошт захоплених населених пунктів Харківської області. Кремль хоче покласти їх на стіл переговорів в обмін на інші території.