В ISW пояснили, що стоїть за операціями окупантів на Харківщині та новою заявою Путіна

Російський диктатор Владімір Путін назвав наступальні операції окупаційних військ на півночі Харківської області частиною зусиль Росії створити "буферну зону". У ISW проаналізували риторику кремлівського голови.

Росія 10 травня розпочала новий наступ у Харківській області, хоча очікувалося, що це станеться пізніше. Таким чином противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів та змусив українські війська залучити резерви.

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Мають стратегічну мету

Очільник Кремля на запитання журналіста про цілі російських військ на Харківському напрямку заявив, що російські війська досягають успіху "за планом" і що в російських військ немає найближчих планів захоплення міста Харкова.

Путін заявив, що російські наступальні дії на харківському напрямку спрямовані на створення "буферної зони" для захисту прикордонних районів Росії, зокрема міста Бєлгород, від українських ударів,

– зазначають аналітики.

Раніше ISW оцінювало, що російські сили, схоже, віддають перевагу створенню "буферної зони" вздовж міжнародного кордону, а не умов для глибшого проникнення на північ Харківської області.

"ISW продовжує оцінювати, що російські наступальні операції вздовж міжнародного кордону Харкова, імовірно, мають стратегічну мету притягнути та прикріпити українські сили до цієї осі, щоб забезпечити просування Росії в інших районах Сходу України", – ідеться у звіті ISW.

Яка наразі ситуація в Харківській області