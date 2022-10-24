Хлань розповів, як росіян "підсмажували" на Херсонщині та розніс хворі фантазії Стрємоусова

Колаборант Стрємоусов малює мапи, де російські війська наступають на Херсонщині, Миколаївщині, а ще Одещині й навіть Київщині. Насправді ЗСУ "смажать" окупантів, зокрема в Херсонській області.

Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Раніше повідомлялось про те, що деякі росіяни дійсно евакуюються з правого берега Херсонщини, а деякі переодягаються в цивільне, прикидаючись місцевими.

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Хворі фантазії Стрємоусова

Хлань саркастично зазначив, що у Стрємоусова завжди все під контролем. У той час коли окупанти хаотично евакуюють війська, вивозять пам'ятники Ушакову, Суворову, Потьомкіну, Стрємоусов говорить, що росіяни нападають на Херсонщині, Миколаївщині, а ще Одещині та навіть Київщині.

Хворі фантазії Стрємоусова – на лице. Нехай тікають спочатку на лівий берег, а його напади – то таке. Далеко не втечуть, обов'язково рух опору по дорозі їх десь перехопить,

– зауважив військовослужбовець ЗСУ.

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Влучання по окупантах

Він продовжив, що 24 жовтня росіян "підсмажували" по всій області. Зокрема, у Новій Каховці, в Каховському районі, в Таврійському. Їхні військові частини розлітались.

"На заводі в Новій Каховці, де окупанти облаштували базу, був дуже потужний приліт. Ще 3 ракети влучили в частину перекидних мостів біля греблі Каховської ГЕС, де росіяни облаштували тимчасову переправу. Вони одразу ж здійняли панічний галас, мовляв, ЗСУ завдали удару по Каховській ГЕС", – наголосив депутат Херсонської облради.

Військовослужбовець ЗСУ додав, що вони забули єдине сказати, що ми корегуємо їхній рух дамбою Каховської ГЕС у частині шлюзу. Ця частина вражається ЗСУ. Тут окупанти намагаються перекидати свою техніку і зброю.

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