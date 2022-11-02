Від чого залежить звільнення Херсону: військовий експерт оцінив тенденцію у росіян

Росіяни тримають Херсон через політичні заяви й рішення свого керівництва. Вони дійсно будуть тримати його до кінця, однак окремі переміщення на лівий берег таки присутні.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. Раніше повідомлялось про те, що у Херсоні було "гучно" на полігоні для мобілізованих.

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Політичні рішення щодо Херсона

Грабський зазначив, що росіяни оборонятимуть Херсон зважаючи на політичні заяви й рішення свого керівництва. Проте, виникає питання, чим вони утримуватимуть Херсон. Уже зараз ми спостерігаємо ситуацію, коли росіяни, внаслідок ударів ЗСУ, перекидають артилерію з правого берега на лівий, оголюючи позиції.

Не йдеться про тотальне оголення, а йдеться про тенденцію, яка зараз спостерігається. Тому разом із проблемами з логістикою, настанням холодів, недостатнім забезпеченням, ситуація на цьому напрямку може бути надзвичайно складною. Однак говорити про те, що росіяни будуть не спроможні здійснювати якусь ротацію, переміщення особового складу щонайменше, ми не можемо,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, зокрема, використовуючи поромні переправи, окупанти прикриваються цивільним населенням, бо знають, що в такому разі ми не будемо бити по цих цілях. Тому все залежатиме від того, як ефективно ми будемо маневрувати й завдавати удари по різних місцях.

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Ворог знищує всю інфраструктуру

За словами військового експерта, ворог, крім того, що переміщує свої маріонеткові адміністрації на лівий берег, знищує також усю інфраструктуру, зокрема, медичну, зв'язку. Ми маємо бути готові до того, якщо ворог навіть і піде з цієї території, то буде намагатись перетворити цю територію на місячний ландшафт.

"Буде робити все можливе, щоб перетворити цю територію на пустелю", – наголосив Грабський.

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