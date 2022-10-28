Росія захотіла використати наш досвід, – генерал-лейтенант про ситуацію на Півдні

Росіяни вдають, що залишають правобережжя Херсонщини, саме місто. Насправді вони хочуть спровокувати ЗСУ на невдалий наступ, використати фактично наш досвід, коли ми заявляли про контратаку на Півдні, а самі деокупували Харківщину.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Раніше повідомлялось про те, що окупанти можуть здійснити теракти під час відступу.

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Пропагандистські заходи

Романенко зазначив, що заходи, про які заявляють окупанти останнім часом або намагаються здійснити більше пропагандистського характеру. Мовиться про використання тактичної ядерної зброї, "брудної бомби", підриву Каховської ГЕС. Так росіяни намагаються відвернути увагу ЗСУ, нашого політичного керівництва й союзників від того, що насправді відбувається у загарбників на Півдні.

Путін за всіма цими ширмами намагається зупинити ситуацію на фронті, яка погіршується щодо позиції угруповання армії Росії. Уявляючи цю чергову поразку хоча б оперативного рівня, він розуміє, що вона може перерости в стратегічну. Вона знесе його політично з усіма наслідками,

– зауважив військовий експерт.

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"Евакуація" з Херсону

Він продовжив, що за допомогою так званої евакуації цивільних з Херсону, а також нібито виведення своїх військ росіяни хотіли використати наш досвід. Ми інформаційно повідомляли й поширювали тему наступу на Півдні, а самі деокупували Харківщину. Так вони втратили стратегічну ініціативу, тепер намагаються її відновити шляхом обману.

"Нехай ЗСУ наступають, ми тут передислокуємось. Насправді з військової точки зору вони підсилюють цей потенціал. Туди кидають мобілізованих, якими б вони не були, і намагаються бодай якось логістично забезпечувати правобережжя", – наголосив генерал-лейтенант.

За його словами, росіянам не вдалось вплинути ні на військове, ні на політичне керівництво України. Крім того, вони досягли ще більшої ізоляції через свої вкиди. Тому досягнення в росіян, якщо і є, то незначні.

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