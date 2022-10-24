Місцеві бої чи оборона: експерт спрогнозував плани окупантів на Півдні

Окупанти готуються до вуличних боїв у Херсоні. Однак ЗСУ мають різні варіанти, як їх можна уникнути й повернути місто.

Таку думку 24 каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Раніше військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів, що росіяни можуть імітувати вуличні бої.

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Росіянам стратегічно важливий Херсон

Мусієнко зазначив, що росіянам Херсон стратегічно важливий. Під прикриттям десанту вони виводили з правого берега Дніпра частини, які вже фактично повністю втратили боєздатність. Разом з тим намагались відновити постачання Антонівським мостом.

Після цього українські сили завдали удару по мосту й знову ж таки почали цьому запобігати. Щоб ворог туди підкріплення не кидав,

– зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.

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Міські бої

Він продовжив, що у ЗСУ є варіанти деокупації Херсона, навіть без задіювання жахливих вуличних боїв. Враховуючи географічне положення міста, яке розташоване на березі річки, контролюючи весь правий берег, обласний центр можна брати в облогу. Така можливість є.

"Попри те, що ворог готується до місцевих боїв, наша перевага в тому, що ми можемо контролювати переправи. Чим ближче ми до Дніпра, тим більше в нас з'являється можливостей це робити й не давати ворогу отримувати підкріплення. В умовах фортеці, яка взята в кільце, в облогу, я не думаю, що ворог зможе довго триматись", – наголосив військовий експерт.

Керівник Центру військово-правових досліджень додав, що ці способи розвінчують міф російської пропаганди, що Україна зацікавлена в масованому ураженні Херсона, спровокувати жертви серед цивільного населення тощо.

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