ЗСУ не ведуться: навіщо росіяни переконують, що відходять від Токмака

У напрямку Токмака тривають активні бої, проте все частіше з'являються повідомлення, що окупанти нібито відходять від міста. Такі інформаційні вкиди можуть бути одним із планів ворога.

Таку думку 24 Каналу висловив депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. За його словами, навколо Токмака вибудували міцну оборону, тому без бою місто точно не залишать.

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Яка мета таких повідомлень

Чимало російських телеграм-каналів поширюють інформацію, що військове керівництво країни-агресорки прийняло рішення відходити від Токмака. Це зробили нібито з метою уникнення розгрому й збереження сил для битви за Мелітополь. Однак, такі заяви швидше схожі на інформаційну військову провокацію.

Сили оборони досить суттєво витягнулися в глибину їхніх укріплень, але навколо Токмака є окрема лінія оборони й залишати його без бою вони (окупанти – 24 Канал) не будуть. На мій погляд, ці дії мають провокативний характер,

– підкреслив Сергій Лишенко.

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За словами Лишенка, ворог може створювати видимість того, що відходить на певній окремій ділянці фронту. Після цього очікується, що наші Збройні Сили вирішать, що противник "посипався" і підуть в атаку. Як наслідок, на них очікуватиме підготовлена засідка. Але українські військові на такі провокації не піддаються.

Готують інформаційне поле, для того, щоб військові на передовій вважали, що ворог ось-ось побіжить, а тоді його треба доганяти. Наслідком цього буде потрапляння в оточення, бої й знищення особового складу, тому й готують провокацію. Але наші на це не ведуться,

– акцентував депутат.

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