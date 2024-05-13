Росіяни перетворюють Вовчанськ на Бахмут чи Мар'їнку: обстріли Харківщини значно посилились

Росіяни завдають постійних авіаударів по прикордонню Харківщини, скидаючи керовані плануючі бомби. Ворожа авіація та артилерія фактично знищує місто Вовчанськ, руїни якого вже схожі на Мар'їнку чи Бахмут.

Начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко розповів, що за три дні з початку російського наступу Вовчанськ "постраждав так, як не страждав з 2022 року". Росіяни використовують для ударів по місту велику кількість керованих авіаційних бомб.

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Росіяни використовують тактику випаленої землі

Росія спочатку веде обстріл певної території артилерією та бомбами, а потім заходить на цю територію. Поліція постійно об'їздить усі райони Вовчанська та пропонує людям евакуюватися.

Це бомба вагою 250, а то й 500 кілограмів, яка може знести багатоповерхову будівлю. У якомусь сенсі Вовчанськ перетворюється на Бахмут чи Мар'їнку. Постраждає будь-який місцевий житель, який залишається неевакуйованим,

– наголосив Тимошко.

Він уточнив, що метою ворога є не лише українські захисники, а й поліція, рятувальники та лікарі. Б'ють росіяни і по евакуаційних автобусах. Тому в порятунку мирних жителів беруть участь броньовані машини.

Тимошко говорить, що вулицями міста постійно їздять автомобілі з гучномовцями, за допомогою яких оголошують про евакуацію. Поліція перебуває майже на кожній вулиці Вовчанська, вчора вони евакуювали жителів на відстані 300 – 400 метрів від безпосередньої лінії бою.

Що відомо про наступ росіян на Харківщину