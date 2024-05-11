Для штурмів Харківської області ворог використовує загони "Шторм-Z", – джерела
11 травня 2024, 16:38Читать новость на русском
Російська армія 10 травня розпочала наступальні дії на Харківську область. Для штурмів прикордоння ворог застосовує загони "Шторм-Z".
Про це повідомили джерела 24 Каналу у Силах оборони. Ситуація у Харківській області напружена, проте стабільна – тривають позиційні бої.
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"Шторм-Z" у Харківській області
У бойових діях в районі населених пунктів Стрілеча – Пильна на стороні противника беруть участь військовослужбовці загону "Шторм-Z" зі складу 41-го мотострілецького полку.
Саме ці окупанти у березні 2024 року брали участь у відбитті атак підрозділу РДК на село Козинка, що в Бєлгородській області.Важливо! Вищезазначені населені пункти перебувають у "сірій зоні". Як зазначав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, говорити про присутність там російських військ недоречно. Окупанти можуть заїжджати на українську територією бронетехнікою, проте там же ворога знищують ЗСУ. Жодних втрат територій натепер недопущено.
Де розташовані села Стрілеча та Пильна: дивіться на карті
Ситуація в Харківській області
- Наразі бойові дії ведуться у Стрілечій, Пильній, Борисівці, в районі Олійникового та Огірцевого на півночі Харківської області. Ворог застосовує різні тактики. Наприклад, на Вовчанському напрямку ворог залучав танки, а близько до Липців – атакував піхотою. Водночас це точно не можна назвати ДРГ. Проте ЗСУ знищують ворога в обох випадках.
- Олег Синєгубов наголошував, що нинішню ситуацію не можна порівняти з 24 лютого 2022 року. Ворог не має достатньо сил для здійснення просувань, адже Харківська область більш підготовлена. Збройні Сили використовують за прямим призначенням фортифікаційні споруди, які весь час будували в регіоні.
- За даними партизанського руху "Атеш", один із російських підрозділів навідріз відмовився йти на штурм на Харківщині. Річ у тім, що солдати були свідками невдалих російських диверсійно-розвідувальних операцій, а також добре обізнані, наскільки якісні укріплення на російсько-українському кордоні.
- Окрім цього, російська армія зазнає великих втрат, що доводять опубліковані у мережі кадри з прикордоння. На фото щонайменше 3 спалені одиниці техніки лише біля одного села. А окрім цього там чітко видно демілітаризованих російських "освободітєлєй".