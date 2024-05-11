Для штурмів Харківської області ворог використовує загони "Шторм-Z", – джерела

Російська армія 10 травня розпочала наступальні дії на Харківську область. Для штурмів прикордоння ворог застосовує загони "Шторм-Z".

Про це повідомили джерела 24 Каналу у Силах оборони. Ситуація у Харківській області напружена, проте стабільна – тривають позиційні бої.

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"Шторм-Z" у Харківській області

У бойових діях в районі населених пунктів Стрілеча – Пильна на стороні противника беруть участь військовослужбовці загону "Шторм-Z" зі складу 41-го мотострілецького полку.

Саме ці окупанти у березні 2024 року брали участь у відбитті атак підрозділу РДК на село Козинка, що в Бєлгородській області.

Вищезазначені населені пункти перебувають у "сірій зоні" . Як зазначав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, говорити про присутність там російських військ недоречно. Окупанти можуть заїжджати на українську територією бронетехнікою, проте там же ворога знищують ЗСУ. Жодних втрат територій натепер недопущено.

Де розташовані села Стрілеча та Пильна: дивіться на карті

Ситуація в Харківській області