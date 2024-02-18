Росіяни спробували наступати на Запорізькому напрямку: відео епічного знищення окупантів

Росіяни 17 лютого вкотре спробували піти в наступ на позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку. Однак Силам оборони вдалося ліквідувати загрозу.

Українські військові поділилися промовистим відео знищення російської техніки на цій ділянці фронту. Усього було ліквідовано майже два десятки машин окупантів.

Дивіться також Дебош у бліндажі: як п'яний російський військовий розстріляв своїх командирів, – документи

Знищення окупантів

Сили оборони на Запорізькому напрямку розгромили наступ росіян 17 лютого. Українським військовим вдалося знищити 18 одиниць техніки, з них 3 танки. Окрім цього, близько 70 росіян було остаточно ліквідовано, ще 80 очікують на квиток на концерт Кобзона.

Після наступу росіяни відійшли на попередні позиції. Розпіарений наступ імені "Цезаря Кунікова" на Запорізькому напрямку розбився, як і одноіменний ВДК,

– повідомили в ОК "Захід".

Зазначається, що в наступі було задіяно 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад противника.

Знищення ворога на Запорізькому напрямку: дивіться відео

Ситуація на Запорізькому напрямку

Ще 14 лютого в ЗСУ попереджали, що на Оріхівському напрямку окупанти зібрали велику силу. Зазначалося, що кількість особового складу там приблизно така ж сама, як і під Авдіївкою. Росіяни готуються до нових наступальних дій, а захисники – давати їм відсіч.

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій наголосив, що обстановка на Запорізькому напрямку залишається стабільна. Велике угруповання ворога там справді є, однак це широка смуга від межі з Донецькою областю і аж до Дніпропетровщини. Окрім цього, там зовсім інші умови – у порівнянні з Авдіївкою. Загрози Запоріжжю немає.

Наразі Україна виділяє рекордні суми на встановлення фортифікаційних споруд, зокрема і в Запорізькій області. Через безпекові виклики було скасовано торги на Prozorro, але робота триває і буде тривати. Коли сприятиме безпекова ситуація, про все це відзвітують.

Повідомлення про те, що для будівництва нібито не знайшлося коштів – є вигадкою та російською пропагандою.

В останньому звіті Генштаб повідомив, що на Запорізькому напрямку окупанти 13 разів безуспішно намагалися атакувати позиції наших військ західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.