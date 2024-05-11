Росія спробує створити буферну зону на Харківщині, – Білий дім
Російські війська спробували піти у наступ на Харківщину. У Білому домі зазначили, що ворог, ймовірно, хоче захопити Харків та створити буферну зону в регіоні.
Представник національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час телефонного брифінгу 10 травня сказав, що наступ Росії викликає занепокоєння. Водночас він зазначив, що США очікували цього наступу, а Росія готувалася до нього під час тривалої затримки схвалення додаткової допомоги для України в Конгресі. Про це пише 24 Канал.
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Росія може посилити наступ на Харківщину: у Білому домі оцінили загрозу
Кірбі сказав, що Росія, схоже, готується використовувати вогонь на великих дистанціях у межах досяжності Харкова. Він зазначив, що спроба прориву ворога може свідчити про плани Росії щодо ширшого нападу на місто.
Ми очікували, що Росія розгорне наступ на Харків, і виглядає так, що він почався,
– підкреслив представник адміністрації США.
Він припустив, що ворог може здійснити подальше просування. Зокрема у Білому домі вважають, що окупанти збільшать інтенсивність вогню і перекинуть на Харківщину додаткові війська, "намагаючись створити неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".
Росія, цілком можливо, здійснить подальші просування в найближчі тижні. Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і з часом приплив американської допомоги дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року,
– додав Кірбі.
Представник Білого дому запевнив, що США працюють цілодобово, аби надати Україні необхідну допомогу.
Ми впевнені в українських (силах – 24 Канал) і працюємо цілодобово, щоб забезпечити їх обладнанням, інструментами, зброєю, необхідною для захисту від цих атак,
– заявив він.
Яка ситуація на Харківщині зараз
- О 5 ранку 10 травня Росія здійснила спроби наступу у Харківській області. Про це заявили в Міноборони, згодом інформацію підтвердив Володимир Зеленський.
- Станом на зараз ворогу не вдалось здійснити задумане, проте тривають важкі бої. Відбувається евакуація цивільних з Вовчанської громади. Також Україна перекидає додаткові сили на харківські напрямки.
- Ввечері 10 травня у Генштабі повідомили, що ситуація у регіонах залишається складною, однак контрольованою. Ворог намагається наступати в районі Липців і Вовчанська, але Сили оборони тримають позиції.
- Також йдуть бої за населені пункти біля кордону, які фактично перебували в сірій зоні: Стрілече, Пильне та Борисівка, а також терени в районі Олійникового та Огірцевого.
- Українське командування зазначило, що Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах. Захисники здійснюють вогневе ураження, аби зірвати наступ ворога та знищити якомога більше окупантів.