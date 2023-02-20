Загальна хвиля наступу Росії буде під кінець місяця із залученням авіації, – полковник ЗСУ

Останнім часом з'являється безліч версій щодо контрнаступу окупантів. Дехто з експертів вважає, що він вже розпочався і є невдалим. Проте є версія, що вони все ще збирають сили. Зокрема накопичують авіацію поблизу з кордоном з Україною.

Однак військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив, що така кількість літаків і гелікоптерів, що є на кордоні з нашою країною, накопичувалась росіянами протягом року. Про це він розповів 24 Каналу. За його словами, ця кількість не збільшилась, а навіть зменшується по деяких позиціях і складається зараз приблизно з 700 бортів.

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Географія фронту розшириться

Полковник ЗСУ наголосив, що наші військові вибивають багато літаків та гелікоптерів ворога.

Жодного нового підтягування авіації не відбулося. Окупантами використовується понад 400 аеродромів для розосередження авіації на глибину до 500 кілометрів від лінії фронту та кордону з Україною,

– підкреслив він.

На його думку, не має сенсу розміщувати літаки ближче, адже вони можуть підлетіти на певну відстань, якщо буде таке завдання.

"Однозначно авіаційних хвиль не буде. Але буде збільшена кількість вилетів літаків на лінію фронту в залежності від розширення його географії. А розширення точно буде", – стверджує льотчик-інструктор.

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Відбудеться збільшення наступальних операцій

За його словами, ворог з початку року почав перевіряти нашу оборону.

Це можна назвати початком наступу, адже розвідка боєм – це і є намір наступати. Відбудеться збільшення наступальних операцій з розширенням фронту,

– зазначив Світан.

Він підкреслив, що під'єднається частина Харківського фронту – лівий берег Осколу, Куп'янськ, Лиман. Також під'єднається Запорізький напрямок, а це підтягне будь-які наступальні дії за участю фронтової авіації – Су-24, Су-25, які дуже добре збивають наші війська.

"Загальна хвиля наступу відбудеться під кінець місяця. Зараз росіяни накопичили певний ресурс і ще заходять частини. І також збільшиться авіація. Але широкомасштабна авіаційна компонента не буде використовуватись", – резюмував Роман Світан.

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