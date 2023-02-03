Росія сунутиме на двох напрямках і знову захоче захопити Київ: що відомо про новий етап війни

Упродовж останніх кількох тижнів інформаційна повістка крутиться навколо однієї теми – можливого повторного наступу Росії. Розказуємо все, що відомо про новий етап війни.

Аналітики, військові експерти та високопосадовці діляться своїми прогнозами щодо того, яким і коли може бути повторний наступ Росії. Вони точно не можуть сказати, коли він станеться. Але безперечно запевняють, що до нього слід бути готовими.

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Про наступ попереджає весь світ

Представники оборонних відомств союзників, глави держав, аналітики й експерти. Всі в один голос стверджують, що Україні варто готуватися до нового наступу. Його Путін однозначно готує. Лиш достеменно складно сказати, куди повалить його орда і коли це станеться.

Водночас зауважимо, що українські військові у повній бойовій готовності. Наші захисники та захисниці очікують на потенційне просування ворога. Правда, залишається відкритим одне важливе питання: скільки часу доведеться очікувати на важке озброєння. Адже воно потрібне нам не влітку, як прогнозують. Його наші військові мали отримати ще позавчора, якщо вже на то пішло. Але про це далі, а поки коротенько пригадаймо прогнози глави ГУР Кирила Буданова та те, наскільки вони справджувалися..



Прогнози Кирила Буданова на 2022 рік / Інфографіка 24 Каналу

Наступні пів року – вирішальні

Відповідну тезу озвучив директор ЦРУ Вільям Бернс. За його словами, наступні шість місяців будуть "критичними". Адже упродовж цього часу вирішуватиметься остаточний результат війни, яку розв'язала Росія.

Я думаю, що будуть ключовими, – оскільки ми не вважаємо, що Владімір Путін серйозно ставиться до переговорів – ключ буде на полі бою найближчі шість місяців,

– заявив директор ЦРУ.

За цей час, зауважив Бернс, вдасться приземлити зарозумілість Путіна. Ба більше, він усвідомить, що з кожним місяцем усе більше наближається до втрати територій, які захопив незаконно. Детальніше поговоримо про бажання кремлівського диктатора.

Захопити весь Донбас до березня 2023 року

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Черняк. За його словами, Путін прагне окупувати повністю Донецьку та Луганську області. І зробити це якомога швидше. Мовиться про план вийти на адміністративні межі до березня цього року.

І це припущення обґрунтоване. У ГУР МО фіксують, що ворог перекидає свої сили на Схід. Зокрема мовиться про додаткові штурмові групи, а також військову техніку.

Водночас він заспокоїв тих, хто переймається через можливий наступ з території Білорусі. За словами Черняка, окупанти використовують цю країну радше як полігон для підготовки мобілізованих солдатів. Там не фіксують достатньої кількості сил і засобів, щоб найближчими тижнями здійснити масований наступ. Гаразд, а звідки ж тоді очікувати на цей наступ? Світло на це пролив міністр оборони Олексій Резніков.

Наступ буде на двох напрямках

Очільник оборонного відомства наголосив на тому, що варто очікувати на новий наступ з боку ворога 24 лютого 2023 року. Адже загарбники, підкреслив він, схильні сакралізувати певні дати та присвячувати їм певні подвиги та здобутки.

Думаємо, що, враховуючи те, що вони (росіяни – 24 Канал) живуть символікою, вони спробують щось зробити до 24 лютого. Ми не недооцінюємо нашого ворога,

– підкреслив Резніков.

Наступ окупанти можуть здійснити відразу на двох напрямках. За словами Резнікова, це може бути Донбас, а також Південь України. Водночас у Міноборони готуються до сценарію, який передбачає наступ і на Київ.

Усі ці фактори і стали причиною того, що Володимир Зеленський, а також усе вище керівництво країни продовжують тиснути на міжнародних партнерів. Зброя Україні потрібна негайно. Вона дозволить наламати плани ворога та позбавити його можливості втілити у життя свої задуми.

На фоні заяв про наступ з Півдня, низка видань і аналітиків міркують щодо ситуації навколо Бахмута. Мовляв, нашим військовим доведеться його покинути, щоб стримати просування ворога.

Радять відступати від Бахмута і чекати на танки

Так, видання Bloomberg цитує високопосадовця зі США. Він припускає, що нашим військовим потрібно буде буквально тягнути час доти, поки нам не передадуть необхідну зброю. Також він вважає, що доведеться відійти від Бахмута, готуючись до нового наступу, запланованого ворогом навесні.

"Щоб зібрати ресурси для весняного наступу на Півдні, Україні, можливо, також доведеться незабаром вивести свої війська зі східного міста Бахмут, заявили американські та європейські чиновники, присудивши Росії символічну перемогу", – пише видання.

Високопосадовці припускають, що нічого страшного не станеться, якщо ЗСУ відступлять від Бахмута. Мовляв, це не матиме аж настільки стратегічного впливу на перебіг подій на полі бою.

Американський чиновник переконаний, що українське військо, швидше за все, зможе облаштувати оборонні лінії неподалік лінії фронту. А тим часом ворог намагатиметься після Бахмута йти на Слов'янськ і Краматорськ.

"Її (Росії – 24 Канал) військам навряд чи вдасться захопити всю східну частину Донецької області найближчим часом, зважаючи на величезні розміри території", – цитує видання чиновника.

Він переконаний, що зосередження українських військових на Півдні навесні та влітку принесе свої плоди. З'являться можливості навколо Криму. Адже у такому випадку ворог позбудеться шляхів постачання зброї.

Активна фаза може закінчитися у квітні

Відповідне припущення, на базі аналізу наявних даних, зробили в Інституті з вивчення війни. Укладачі звіту зауважили, що у період сезону квітневих дощів, якщо не раніше, завершиться активна фаза війни. І навряд чи до того часу ворогові вдасться похизуватися значними операційними результатами.

Це і може зіграти на руку ЗСУ. В момент, коли сили ворога досягнуть кульмінації, захисники України можуть почати контрнаступ. На думку аналітиків з Інституту, він має початися наприкінці весни або влітку. І тут знову ж таки все впирається у передачу танків від союзників.

Зброя потрібна Україні вже і зараз

Але, на жаль, наші союзники надто довго зволікали. Попри те, що вони вже погодилися передати Україні танки Leopard 2, Challenger 2 і Abrams, ЗСУ не відразу їх отримає. Передовсім тому, що спочатку потрібно пройти навчання.



Характеристики німецьких танків Leopard, які отримає Україна / Інфографіка 24 Каналу

На питання, коли Україна отримає танки спробував відповісти аташе з питань оборони посольства України у США Борис Кременецький. За його словами, терміни постачання британських і німецьких танків залежатимуть від того, скільки часу проходитимуть навчання наші військові. Натомість з американськими танками ситуація складніша.

Кременецький зазначив, що Україна розраховує, що танки будуть вже навесні. Все тому, що наша держава не має часу очікувати на те, щоб техніку привезли до літа. Американські танки ми отримаємо найпізніше. Наразі USAI виділяє кошти на їхнє замовлення та виготовлення. Тому наразі тут складно зробити бодай якийсь прогноз щодо постачання.

Наразі відомо, що нам передадуть:

США – 31 танк M1A2 Abrams;

Німеччина – 14 танків Leopard 2;

Велика Британія – 14 танків Challenger 2;

Польща – 60 танків PT-91 та 14 Leopard 2;

Норвегія – 8 танків Leopard 2;

Португалія та Канада – по 4 танки Leopard 2;

Нідерланди планують купити 18 Leopard 2, які орендують в Німеччини, щоб передати Україні;

Іспанія першою партією готова надати від 4 до 6 німецьких танків;

Словаччина висловила готовність надати нам 30 танків Т-72.

Що стосується Фінляндії, Данії та Бельгії, то ці держави міркують щодо приєднання до танкової коаліції. Швеція ж планує передати нашому війську власний аналог німецьких Leopard.

2023 – рік перемоги

Цю думку висловив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Rosemary Barton Live. Він зазначив, що зберігає оптимізм у питанні завершення війни Росії проти України. І сподівається, що це станеться у 2023 році.

Я сподіваюся, що цей рік стане роком перемоги,

– заявив міністр.

Водночас він зауважив, що для цього потрібно буде багато чого зробити. Але це не лякає очільника відомства, адже український народ продовжує демонструвати та робити все для того, щоб наша перемога була якомога швидше.

Наостанок нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у 2023 році на нас чекає наступальна війна. Адже Україна отримає необхідне озброєння, яке дозволить не лише захищатися, а й іти вперед.