Наступ Росії на Україну почався ще у вересні – жовтні, – Зеленський

Україна жила у постійній гібридній війні – кібератаки на українські урядові сайти проводилися задовго до початку повномасштабного вторгнення. Влада розуміла, що Росія веде підготовку, однак ніхто не міг спрогнозувати із якою нахабністю агресорка увійде на наші території.

Про це в інтерв'ю з нагоди третьої річниці інавгурації, заявив Володимир Зеленський. За його словами, Україна почала готуватися до вторгнення у вересні – жовтні.

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Усі знали про наступ, але ніхто не розумів деталей

Зеленський наголосив, що був у курсі даних усіх розвідок й саме Україна володіла усіма деталями, яких більше ніхто не знав. Утім, навіть цього було недостатньо, щоб зрозуміти, як саме поводитиметься Росія.

Одна справа, коли ти розумієш, що з боку Білорусі підуть танки, а інша – що Росія піде крізь Білорусь. Ще інакше варто поводитися, готуючися, що ракети полетять конкретно з Білорусі. Різниця, здається, невеличка, але вона є. Тому до кінця, що відбувається, ніхто не знав,

– заявив Зеленський.

За його словами, всі готувалися до різних сценаріїв. Україна мала свою підготовку, світ, який постійно посилав нам попередження, – свою.

Підготовка до війни розпочалася у вересні – жовтні

Загалом, Зеленський наголошує, що говорити про початок повномасштабної війни можна годинами й він би починав цю розмову із вересня – жовтня.

"Те, як ми готувались, те що відбувалося, які були меседжі та перші кроки – економічні, фінансові. Блокування, дефіцит бензину, зменшення обсягу енергоносіїв тощо", – перерахував основні кроки підготовки президент.

Те, що Зеленський знав про наступ підтвердив і президент Польщі Анджей Дуда. У інтерв'ю виданню Polska Times він розповів, що під час їхньої зустрічі 23 лютого президент України розповів що впродовж найближчих годин Росія розпочне повномасштабне вторгнення в Україну. Також він додав, що Володимир Зеленський під час зустрічі був налаштований рішуче та впевнено. Він розповів Дуді, що українська армія підготовлена і готова боронити державу.

вночі 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України. О 6:45 президент Володимир Зеленський записав перше звернення до громадян, закликав їх зберігати спокій та залишатися вдома. Тоді ж він оголосив про запровадження в Україні воєнного стану.

Крім того, Зеленський вважає, що зараз рано давати оцінку діям влади. Спершу потрібно здобути перемогу та дійти до кінця.

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