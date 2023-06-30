Контрнаступ набирає обертів: ЗСУ просунулись на Бердянському та Мелітопольському напрямках

Українська армія продовжує здійснювати наступальні операції на Сході та Півдні нашої держави й змушує ворога втікати. Зокрема, зафіксовано просування них захисників на певних ділянках Мелітопольського та Бердянського напрямків.

У п'ятницю вранці, 30 червня, речник Генерального штабу Збройних Сил Андрій Ковальов вчергове повідомив хороші новини про успіхи наших військових. З його слів зрозуміло, що наші захисники наполегливо рухаються до звільнення Мелітополя та Бердянська, що в Запорізькій області.

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Де саме просунулись військові Сил оборони

Як наголосив спікер, ЗСУ мали частковий успіх на таких напрямках:

Левадне – Приютне;

Мала Токмачка – Очеретувате,

Привілля – Залізнянське.

Українська армія мала частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах,

– констатував Ковальов.

Окрім того, він зазначив, що наші вояки продовжують чинити тиск на загарбника на флангах поблизу Бахмута, що в Донецькій області. Одне з головних завдань для них зараз – вибити окупантів з рубежів, що загарбникам вдалось раніше захопити, та закріпитися на них.

Що загалом відбувається на полі бою

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прогнозує посилення тиску з боку нашої армії на окупантів на певних ділянках фронту. За його словами, наша армія усе з більшою інтенсивністю буде просуватися.

Водночас радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що загарбники усвідомлюють, що скоро в них будуть негаразди. Зокрема, колаборанти у Маріуполі уже почали готувати речі для втечі з міста, адже відчувають, що ЗСУ наближаються.

Додамо, що станом на ранок 30 червня наші захисники знищили від початку широкомасштабної війни 228 340 ворожих бійців. Лише за минулу добу – 560 путінських вояків.

Окрім того, не можна не згадати, що вкрай важкою є ситуація на Запорізькій АЕС. У Головному управління розвідки попередили, що окупанти уже залишили територію станції. У разі теракту вони, очевидно, звинувачуватимуть Україну.

Підрозділи Збройних Сил також стримують наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.