Глобальні зміни чи продовження агресії: яким може бути наступник Путіна

Ситуація в Росії дестабілізується з кожним днем. Тож Владіміру Путіну варто готуватись до того, що якщо справи не покращаться, він може поступитись кріслом президента комусь іншому.

Наступник Владіміра Путіна може як продовжувати його кровожерливу політику, так і зупинити її. Детальніше про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов.

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Припинення війни можливе

Вежі Кремля активно ведуть боротьбу за владу, хоч не завжди виносять її у публічну площину. Наступником Владіміра Путіна може бути людина з його оточення, однак це не гарантовано означає продовження війни в Україні.

Якщо "вежа" буде розумною, то скаже, що Путін був найбільшим зрадником російської нації, русофобом, який знищив понад 300 тисяч росіян на війні, вбив економіку Росії, пересварився зі всіма тощо. На нього повішають усе і скажуть, що Росії все це не потрібно,

– зазначив Сергій Жирнов.

Нова людина на посаді президента може справді звинуватити Путіна у всіх гріхах, як свого часу це зробив Михайло Хрущов, розповівши про культ особи Йосипа Сталіна та його наслідки. Аби хоч якось відбілити репутацію Росії, нова влада може також впроваджувати "антивоєнну політику" принаймні на перший час.

У це поняття насамперед увійдуть всі наслідки після поразки на війні з Україною – повернення території, репарації, покарання воєнних злочинців. Можна цілком припустити, що Захід радо пробачить Росію, коли відчує, що загроза спала.

"Це дуже просто зробити, якщо пояснити. Людей, що схиблені на війні, на кшталт Гіркіна, Дугіна, Малофєєва, десь 5 – 10%. Питання лише в тому, як це гарно подати", – підкреслив Жирнов.

Альтернативний варіант

Водночас сценарій, описаний вище, є лише одним із можливих. Цілком ймовірно й те, що наступник Путіна виступить за продовження агресії в Україні та не лише.

Не виключаю такий варіант, що люди типу Ніколая Патрушева (секретар Радбезу Росії – 24 Канал) абсолютно зациклені ідіоти, такі ж як і Путін. Ця нерозумна вежа Кремля може сказати, що продовжуватиме війну. Але для неї війна буде програна точно так само, як і для Путіна,

– підсумував Жирнов.

Війна в Україні триває

Низка провідних західних ЗМІ повідомили про те, що Росія планує нову наступальну операцію. Так, у виданні Financial Times вважають, що росіяни планують великий наступ на українські міста. Зокрема, вони можуть повторити спробу наступу на Київ.

Росіяни, своєю чергою, і не подумають зупинити свого президента. По-перше, тому, що не мають на нього жодного впливу, адже Росія зовсім не є демократичною державою. По-друге, більшість росіян війну підтримує. Як показало опитування Чиказького університету, близько 63% російського населення виступає за проведення війни в Україні.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив думку, що війну в Україні завершить не Владімір Путін. На думку польського політика, Путін пройшов точку неповернення, ставши воєнним злочинцем. Відтак рішення про завершення війни ухвалює "інша команда", адже ті, хто розпочали агресію, не зможуть визнати свою помилку.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Channel 4 News наголосив, що Росії не потрібен мир в Україні. Владімір Путін надалі хоче окупувати всю нашу державу, тож його потрібно зупинити.