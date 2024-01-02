Ймовірно, атаки зсунулися в часі: коли Росія може влаштувати наступний масований удар

За 5 останніх діб країна-терорист Росія випустила по Україні щонайменше 500 ракет та БпЛА. 29 грудня та 2 січня росіяни здійснили наймасштабніші комбіновані атаки.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, коли російські загарбники можуть повторити масштабний обстріл мирних міст України.

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Коли мала відбутися комбінована атака

Згідно з припущеннями Світана, у ворога залишилося ракет приблизно на 8 подібних атак. Однак тоді окупанти вийдуть в нуль за основними видами ракет, тож навряд чи росіяни доходитимуть до цього.

Кількість ракет достатньо для декількох атак. Питання, коли може бути обстріл,

– зазначив військовий експерт.

Ймовірно, атаки, які відбулися 29 грудня та 2 січня, зсунулися в часі. Таку кількість ракет росіяни могли прораховувати по цілях та маршрутах приблизно місяць – півтора. На думку Світана, тандемна атака, можливо, мала відбутися 25 й 31 грудня.

Завдання полягало у тому, щоб покласти під ялинку якийсь позитивний ефект від ударів по Україні й привітати росіян палаючим Києвом. Підготовка була довготривала, це видно за кількістю ракет,

– мовив військовий експерт.

Проте щось у противника пішло не за планом й дати зсунулися. Можливо, це пов'язане з авіаційною компонентою, оскільки носіями переважно було старі радянські літаки Ту-95. Їх дуже складно одночасно підняти.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Наступна підготовка до масованої атаки можлива на велике свято для росіян, наприклад 23 лютого.

"Якщо атака буде за старими маршрутами та розвіданим цілям, то для підготовки знадобиться приблизно тиждень. Але якщо окупанти захочуть повторити тандемну атаку, то підготовка триватиме щонайменше місяць", – додав Світан.

Масована атака по Україні 2 січня