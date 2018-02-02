Наступного року в Україні суттєво зміниться система нарахування пенсій

В Україні з 2019 року під час розрахунку пенсій враховуватиметься розмір середньої зарплати у країні за 3 роки (зараз – за 2), через що значно знизиться розмір зарплатної бази.

Про це повідомляє Realist.

Видання уточнило, що з урахуванням зниження "вартості" одного року стажу, в середньому пенсії порівняно з 2017 роком скоротяться на 25%,

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Цього року в Україні діють особливі правила нарахування пенсій. Замість трьох років враховується розмір середньої зарплати по країні за 2 останні роки. На сьогодні це більше 5 тисяч гривень. Потім цю суму множать на стаж, 1% і на співвідношення власного заробітку до середнього. Так, навіть при зарплаті більше 7 тисяч гривень можна отримати пенсію близько 1,8 тисячі гривень

У 2019 році умови виходу на пенсію зміняться, відзначають експерти. Так, замість середньої зарплати за 2 минулі роки враховуватиметься розмір середньої зарплати по країні за 3 роки.