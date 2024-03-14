"Путін тримає владу десятиліттями": як у НАТО ставляться до виборів у Росії

14 березня 2024, 16:30
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Незабаром відбудуться псевдовибори на пост очільника держави-терористки. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на проведення так званих президентських виборів у Росії цього тижня.

Столтенберг вважає, що на жодні зміни в Москві очікувати не варто, оскільки ці "вибори" не є чесними та вільними. Про це він заявив під час пресконференції у Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Ніхто не очікує змін

У НАТО кажуть, що вибори є основою будь-якої демократії, однак в Росії чесних виборів немає. Одна з причин – вбивство та вигнання опозиційних політиків.

За словами Столтенберга, аби вибори були вільні, необхідно, аби у списках кандидатів з'явились конкуренти Путіна, а в країні діяла свобода слова.

Президент Путін утримує владу в Росії десятиліттями. Ніхто не очікує, що вибори в Росії цього тижня принесуть якісь зміни в Кремлі. І, звичайно, спроби Росії організувати будь-які вибори на окупованих територіях регіонів України є абсолютно незаконними та порушують міжнародне право,
– сказав Єнс Столтенберг.

У Кремлі вирішили організувати вибори на тимчасово окупованих територіях України: останні новини

  • Нещодавно Владімір Путін видав указ, яким "доєднав" окуповані території України до країни-агресорки. Глава Кремля "записав" до південного військового округу Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області та Крим.
  • Росіяни звезли 10 тисяч росгвардійців на тимчасово окуповані території. Але й в тому, що російські силовики періодично роблять обходи по квартирах та проводять ретельні перевірки. Людей посеред вулиць починають дедалі частіше зупиняти незрозуміло навіщо.
  • Станом на зараз в інформаційному полі на тимчасово окупованих українських територіях вибори й пропаганда заполонили майже все. Там дуже мало, у порівнянні з довиборчим періодом, про так звані "успіхи" Росії на фронті.
  • Крім того, росіяни не допускають серйозні організації на тимчасово окуповану територію, бо не хочуть показувати процес так званого "голосування" під прицілом автоматів та який тиск здійснюється на місцеве населення.
  • Водночас російські загарбники намагаються сховати списки людей, які перебувають у так званих "виборчих комісіях". Однак їх вже поступово ідентифікують. Усі вони згодом отримають "привіт" від українського правосуддя.

Автор: Софія Назаренко, Маргарита Волошина