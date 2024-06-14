НАТО не погодило план фінансування для України на 40 мільярдів євро на рік: які причини

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив під час пресконференції у Брюсселі про те, що Альянс не погодив цей план фінансування. Відповідно до нього, наша держава мала отримувати 40 мільярдів євро щороку.

Раніше Єнс Столтенберг назвав мінімальну умову для членства України в НАТО. За його словами, спершу держава має перемогти Росію, а Альянс допоможе в цьому зброєю та грошима.

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Чому НАТО не погодилось фінансувати Україну

Нам ще потрібно виконати роботу над узгодженням наших позицій щодо обсягу довгострокової фінансової допомоги та щодо вступу України до саміту у Вашингтоні,

– пояснив Столтенберг.

Нагадаємо, саміт НАТО у Вашингтоні відбудеться 9 – 11 липня.

Про який фонд ідеться

У квітні мовилося про те, що НАТО може створити п'ятирічний фонд, а Україна може отримати 100 мільярдів доларів протягом цього часу.

Проте на початку червня Столтенберг відмовився від цієї ідеї, оскільки її не підтримали члени Альянсу. Важливо, що обидві новини повідомили іноземні ЗМІ з покликанням на джерела, тобто це не офіційна інформація.

У Bloomberg написали, що натомість з'явилася нова пропозиція. Союзники мали зобов'язатися витрачати щонайменше 43 мільярди доларів на рік на допомогу Україні, що відповідало би середньому річному внеску з моменту вторгнення Росії в 2022 році. Власне, саме цю пропозицію і не підтримали міністри оборони НАТО під час зустрічі в Брюсселі.

Проте є і хороші новини: 14 червня НАТО має ухвалит рішення про більшу підтримку України. Що це означає – детально пояснив Рустем Умєров.