Істерика засвідчила ефективність саміту НАТО: чи погодиться Китай на благання Росії про допомогу

Саміт НАТО у Вільнюсі загалом є ефективним, свідченням чого стала реакція Кремля щодо гарантій безпеки для України. З огляду на це, ймовірно, Росія намагатиметься отримати більшу підтримку від Китаю.

Про це 24 Каналу сказав політолог Ігор Рейтерович. За його словами, у Кремлі розуміють, що Україна отримуватиме від Заходу допомогу стільки, скільки потрібно, щоб остаточно перемогти Росію у війні.

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Істерія Кремля через гарантії безпеки для України

Рейтерович зазначив, що підписана з країнами "Великої сімки" декларація про підтримку нашої держави – це той максимум, який Україна могла отримати нині на саміті НАТО.

Свідченням його ефективності та реально практичної цінності є миттєва істерична реакція Росії, яка вчепилася саме в гарантії безпеки,

– сказав політолог.

Він зауважив, що в російських пабліках нині активно обговорюють це питання. Адже там розуміють, що йдеться про гарантії для України отримувати допомогу стільки, скільки потрібно, щоб остаточно перемогти Росію у війні.

Рейтерович сказав, чи може Китай посилити допомогу Росії після саміту НАТО: дивіться відео

Чи погодиться Китай посилити допомогу Росії

Політолог вважає, що Китай не погодиться допомагати більше Москві у війні проти України. Тому що першою країною, яка порушила принципи неподільності безпеки, була саме Росія.

За його словами, Китай, звісно ж, реагуватиме на те, що відбулося на саміті у Вільнюсі. Так, з боку Пекіна вже лунали заяви щодо звинувачень у небезпеці. Але він робитиме це насамперед у своєму регіоні, де має інтереси.

Китай явно не робитиме це, дуже посилюючи якось підтримку Росії,

– заявив Рейтерович.

На його думку, Китай максимально влаштовує та ситуація, яка зараз склалася з Росією. Нині він посилює присутність у Центральній Азії, Тихоокеанському регіоні, що також обговорювали й на саміті НАТО.

Тому, резюмував політолог, Китаю нині вистачає своїх питань, але у своїй сфері впливу. Росія ж там стоїть на третьому, можливо, й четвертому місці.

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11 та 12 липня у Вільнюсі відбувся саміт НАТО. Країни "Великої сімки" підписали декларацію про підтримку України. Йдеться про довгострокову безпекову й економічну підтримку нашої держави та створення "програми реформ" для прискорення її євроінтеграції.

Радник голови ОП Михайло Подоляк підбив короткі підсумки саміту НАТО. Він натякнув, що наша держава продовжуватиме отримувати західну зброю, а також підтримку від наших партнерів.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що повертається з Вільнюса із важливими результатами. Так, є важливі новини для наших воїнів. Мовиться про хороше посилення зброєю, ППО, ракетами, бронетехнікою та артилерією.