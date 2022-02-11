НАТО запропонувало Росії провести нові переговори щодо України

Північноантантичний альянс стурбований ситуацією навколо України. Там запропонували нове засідання Ради Росія – НАТО.

Таку заяву генсек НАТО Єнс Столтенберг зробив у ході спільного брифінгу з британським прем'єром Борисом Джонсоном. Його провели 11 лютого, повідомляє 24 канал.

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Генсек НАТО звернувся до Лаврова

Столтенберг вважає, що потрібно провести нове засідання Ради Росія – НАТО. Основною темою для розмови мала б стати ситуація навколо України. Посадовець вже надіслав офіційного листа із таким закликом російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову. "Продовження засідань є важливим для взаємної довіри", – наголосив він.

Альянс про загрозу російського вторгнення

Напередодні Столтенберг висловився про ризики нового нападу Москви на Україну. З огляду на погрозливу риторику з боку Росії, у НАТО вважають, що вони підвищуються. Генсек Альянсу підкреслив, що наша держава має право на самозахист.

Попереднє засідання Ради Росія – НАТО

Воно відбулося 12 січня у бельгійському Брюсселі. Тоді сторони також спілкувалися про ситуацію біля кордонів України.

Після переговорів у Росії заявили, що не підуть на компроміс з НАТО, а в Альянсі – про суттєві розбіжності у поглядах.

про суттєві розбіжності у поглядах. Кремль хотів домогтися гарантій, що Україна не стане членом НАТО. Але там відмовилося виконати ультиматум Росії.

Столтенберг дзвонив Зеленському

Напередодні Єнс Столтенберг поспілкувався з українським президентом Володимиром Зеленським. Основною темою була загроза нового вторгнення Росії. Також спілкувалися й про участь України в Мадридському саміті НАТО. Він запланований на червень 2022 року. Запросити туди нашу державу – ініціатива польського лідера Анджея Дуди.

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