Науковці пояснили, чим корисні відеоігри для чоловіків

Багато жінок нарікають на те, що їхні обранці гають свій вільний час на відеоігри. Однак таке захоплення може мати й корисну дію. Зокрема, чоловіки, які грають у відеоігри, краще орієнтують в місцевості та можуть швидше дійти до кінцевої точки маршруту.

Такі дані оприлюднили науковці Каліфорнійського університету Санта-Барбари, повідомляє журнал Springer's.

За словами вчених, результати були виведені на основі дослідження, проведеного серед студентів. Спершу науковці хотіли довідатись, хто краще орієнтується в місцевості – чоловіки чи жінки. 68 учасників експерименту повинні були пройти лабіринт після того, як їм дозволили це зробити на комп'ютері. Перед початком дослідження людей запитали про їх настрій, чи грають вони у відеоігри та яку стратегію застосують для досягнення мети.

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Окрім звичайного лабіринту, науковці запропонували учасникам пройти ще один шлях, що мав дерева та кущі. Вчені хотіли поглянути, чи використовуватимуть люди рослини як орієнтири.

Як і очікувалося, чоловіки з більшою ймовірністю використовують орієнтири і в середньому досягають своєї мети швидше, ніж жінки. Навпаки, жінки-учасники з більшою ймовірністю слідували доглянутим маршрутами і блукали,

– розповіли вчені.

В результаті дослідження науковці встановили, що чоловіки, які грають у відеоігри швидше знаходили правильний шлях та досягали пункту призначення ефективнішим методом.