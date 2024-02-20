Є 2 пояснення: російський опозиціонер припустив, чому тіло Навального не віддають родичам
Олексій Навальний 16 лютого помер у виправній колонії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Проте вже протягом 5 діб його рідним не віддають тіло російського політв'язня. Ба більше, не відомо, де воно перебуває.
До Владіміра Путіна звернулась мати Навального з вимогою віддати їй тіло сина для поховання. Проте на думку російського опозиційного політтехнолога Аббаса Галлямова, якою він поділився з 24 Каналом, рідні та прихильники опозиційного політика не зможуть влаштувати його похорони найближчим часом.
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Бояться скупчення людей
Галлямов припустив, що затримка з похороном Олексія Навального може мати 2 пояснення.
По-перше, російська влада може приховувати сліди тортур на тілі Навального або його вбивства, зокрема отрутою,
– зазначив політтехнолог.
По-друге, Путін не віддасть родичам тіло Навального до виборів президента в Росії, тому що він боїться скупчення людей, які прийдуть проститися з російським опозиційним політиком. Похорон Навального може перетворитися на потужну протестувальну маніфестацію.
Якщо прихильники Навального виходять на вулиці з політичними лозунгами, то насильство проти цих людей значна частина росіян сприйме з розумінням, розуміючи, що триває боротьба за владу. Це не викличе різкого неприйняття,
– зазначив Галлямов.
Інша ситуація може скластися з похороном Навального, коли його прихильникам не дадуть з ним проститися та розгонять їх. Це буде виглядати не по-людськи. Тут вже проявиться огидна мармиза влади. Напередодні виборів Путіну це не потрібно.
Якщо з'явиться телевізійна картинка скупчення людей на похорону Навального, а до того збиралися ті, хто підтримував Бориса Надєждіна, який висувався на президентські вибори в Росії. Все це разом, на думку політтехнолога, створить передреволюційну ситуацію в Росії.
Тоді тезиси влади про те, що "Путін є дуже популярним в Росії", що "прихильників опозиції в країні дуже мало", що "всі росіяни підтримують війну в Україні", будуть розбиті та знецінені.
Проблема в тому, що російська влада не може створити таку картинку. Вона має прихильників, але вони дуже пасивні та нездатні на жодне політичне дійство. Якщо ми й бачимо збіговисько прихильників Кремля, то зазвичай на нього звозять бюджетників з різних регіонів. Та ці заходи росіяни збираються по рознарядці, а тими, хто приходить на мітинги опозиції, керуються щирим почуттям,
– пояснив Аббас Галлямов.
Тому й Кремль ймовірно віддасть тіло Навального після виборів, щоб не ламати порядок денний. До похорону Навального буде прикута вся увага – скільки людей прийде, про що будуть говорити, які лозунги проголошувати, як буде реагувати поліція. А для російської верхівки така увага напередодні голосування є неприйнятною.
Реакція на смерть Олексія Навального
- Російський опозиціонер помер 16 лютого в російській колонії, де відбував покарання. Офіційною причиною його смерті став нібито тромб. Проте світова спільнота звинувачує у цьому путінський режим.
- Джозеф Байден заявив, що відповідальність за смерть російського опозиціонера несе Путін. Також президент США провів паралелі з цією трагедією та війною в Україні. Він наголосив, що США необхідно продовжувати фінансувати Україну, щоб вона мала можливість захистити себе від "жахливої агресії Путіна".
- В Росії прихильники Навального почали виходити на мітинги та вшановувати його пам'ять. Акції відбулися у понад 30 містах Росії. Проте вони були жорстко придушені поліцією. Загалом було затримано понад 300 росіян.
- В ЄС закликали запровадити нові санкції проти Росії через смерть Навального. Водночас верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель запропонував міністрам закордонних справ ЄС перейменувати європейський режим санкцій з прав людини на честь Навального і у такий спосіб вшанувати пам'ять опозиціонера.