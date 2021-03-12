Навального етапували із СІЗО у Володимирській області: куди – невідомо

Російського опозиціонера Олексія Навального вивезли зі слідчого ізолятора у селищі Кольчугіно Володимирської області. Місце перебування політика адвокатам наразі невідоме.

Протягом дня п'ятниці, 12 березня, правозахисників не допускали до Олексія Навального. У СІЗО вигадували різні приводи для відмови у зустрічі.

Читайте також Він не Нельсон Мандела: яким є темний бік Олексія Навального

Адвокати Олексія сьогодні з початку робочого дня перебували в СІЗО-3 Кольчугіно. Під різними приводами їх не допускали до Олексія (то свято придумали, то комусь стало зле, мабуть, після святкування),

– повідомили у твітері опозиціонера.

Зазначається, що близько 14:00 надали інформацію, що політик відбув. Однак відмовилися відповідати, куди саме.

Федеральна служба відбування покарань Росії ще офіційно не повідомляла у якій колонії перебуватиме Навальний.Директор відомства Олександр Калашников лише розповів, що у колонії опозиціонеру забезпечать "абсолютно нормальні умови"

Наприкінці лютого російські ЗМІ писали, що політик відбуватиме термін в колонії №2 у Покрові Володимирської області. Однак офіційного підтвердження інформації не було.

Ув'язнення Навального: що відомо