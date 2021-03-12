Навального перевели у колонію в Покрові, – ЗМІ

12 березня 2021 , 20:06
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Олексія Навального перевели у колонію № 2 у місті Покров у Владимирскій області. За даними ЗМІ, саме там опозиціонер відбуватиме покарання.

Джерело:

Meduza

Водночас адвокатка політика Ольга Михайлова розповіла, що у колонії не підтвердили присутність там Навального.

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Зі слідчого ізолятора у селищі Кольчугіно Володимирської області Навальний зник 12 березня. Однак працівники СІЗО відмовилися повідомляти захисникам політика деталі про його переведення.

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