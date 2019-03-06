Навантажені озброєнням військові кораблі Туреччини зайшли в Одесу: фото

Дві кораблі військово-морських сил Туреччини зайшли в порт Одеси із "дружнім візитом" у межах щорічний навчань турецьких ВМС "Блакитна батьківщина". На бортах кораблів розташоване різноманітне озброєння.

Фрегат TCG Barbaros і штурмової катер TCG Marti пришвартувалися біля одного з причалів морського вокзалу, повідомляє місцеве видання "Думська".

Читайте також: Все більше і більше: скільки кораблів Росія вже стягнула в Азовське море

Так, під час маневрів 67 турецьких бойових кораблів з 6 по 8 березня відвідають 40 іноземних портів в Мармуровому, Егейському та Чорному морях – серед них і російські. У трьох морях одночасно такі навчання відбуваються перше в історії Туреччини. Одесити матимуть нагоду побувати на турецьких кораблях.

Фрегат TCG Barbaros (F244) належить до класу фрегатів типу МЕКО 200.



В Одесу зайшли два військових кораблі Туреччини/ Джерело: dumskaya.net

Корабель побудувала у Німеччині компанія Blohm+Voss,а на озброєння його прийняли у 1997 році. Довжина корабля – 117 метрів, а ширина – 15.



Один із них – фрегат TCG Barbaros/ Джерело: dumskaya.net

На борту фрегата є ракетне, артилерійське та зенітне озброєння, у тому числі 8 шахтних пускових установок Mk 41 для зенітних ракет "Сі Сперроу" і 8 установок для протикорабельних ракет "Гарпун". Також є авіаційне озброєння – вертоліт Sikorsky S-70B Seahawk.

Штурмової катер TCG Marti прийняли на озброєння військово-морських сил Туреччини в серпні 1978 року. Його довжина – 58 метрів, ширина – 7,6.



Інший корабель-гість – штурмової катер TCG Marti/ Джерело: dumskaya.net

Він озброєний 76-мм артустановкою і 35-мм зенітними гарматами. Окрім того, на кораблях цього типу вперше в ВМС Туреччини були встановлені американські протикорабельні ракети "Гарпун".



Одесити зможуть відвідати кораблі/Джерело: dumskaya.net

"Блакитна батьківщина-2019" – не тільки назва навчань, а й геополітична концепція. Вона визначає політично-військовий вектор Анкари на найближчі 10 років. Влада Туреччина наголосила, що дотрималась всіх правил, – навчання планувалися за шість місяців заздалегідь відповідно до правил НАТО. Триватимуть вони до 8 березня.

Зазначимо, що у порт Одеси 25 лютого увійшов американський есмінець USS Donald Cook, а покинув його 27 лютого. Корабель взяв участь у навчаннях військово-морських сил Туреччини. "Дональд Кук" – третє американське військово-морське судно, яке провело операцію у Чорному морі в 2019 році. Його візит в Одесу був четвертим заходом суден США в цей порт з січня 2018 року.