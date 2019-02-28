Безпрецедентні навчання: Туреччина вперше вивела 103 кораблі одразу у три моря (фото)

Туреччина розпочала масштабні військові навчання Mavi Vatan-2019 ("Блакитна батьківщина-2019") у Чорному, Егейському і Середземному морях. Нині там перебувають 103 кораблі військово-морських сил країни. Вперше в історії Туреччини навчання проходять у трьох морях одночасно.

Серед флотилії кораблів зокрема 13 фрегатів, 6 корветів, 16 штурмових катерів, 7 підводних човнів, 7 "мисливців за мінами", 14 патрульних катерів. Також у навчаннях беруть участь безпілотники Bayraktar і ANKA та новітні винищувачі F-35, пише Anadolu.

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У навчаннях беруть участь 103 кораблі

Зазначають, що "Блакитна батьківщина-2019" – не тільки назва навчань, а й геополітична концепція. Вона визначає політично-військовий вектор Анкари на найближчі 10 років.



Навчання демонструють політичну волю Анкари



"Блакитна батьківщина-2019"

Влада Туреччина наголосила, що дотрималась всіх правил, аби реалізувати такі масштабні навчання – вони планувалися за шість місяців заздалегідь відповідно до правил НАТО.

Триватимуть навчання до 8 березня.



Навчання розпочались 27 лютого