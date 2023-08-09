Байден дав "зелене світло" на старт навчань українських пілотів на F-16, – Пентагон

Лідер США дозволив почати навчання українських пілотів на американських винищувачах. Однак, процесом керують Данія та Нідерланди.

Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає 24 Канал.

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Сінгх зазначила, що саме Данія та Нідерланди лідирують у підготовці українських пілотів.

Президент (Байден – 24 Канал) дав зелене світло, щоб дозволити та підтримати навчання для просування вперед,

– підкреслила представниця Пентагону.

Водночас додала, що не має яких оновлень щодо деталей майбутніх тренувань.

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На початку серпня глава нашої держави заявив, що відповідні навчання розпочнуться вже цього місяця. Президент підкреслив, що зараз варто працювати на 100% із країнами, які мають ці літаки, зможуть після навчання передати їх Україні.

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