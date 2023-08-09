Байден дав "зелене світло" на старт навчань українських пілотів на F-16, – Пентагон
Джерело:Міністерство оборони США
Лідер США дозволив почати навчання українських пілотів на американських винищувачах. Однак, процесом керують Данія та Нідерланди.
Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає 24 Канал.
Важливо F-16 може наблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста, – Ігнат
Сінгх зазначила, що саме Данія та Нідерланди лідирують у підготовці українських пілотів.
Президент (Байден – 24 Канал) дав зелене світло, щоб дозволити та підтримати навчання для просування вперед,
– підкреслила представниця Пентагону.
Водночас додала, що не має яких оновлень щодо деталей майбутніх тренувань.
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Зеленський розповів, коли почнуться навчання на F-16
На початку серпня глава нашої держави заявив, що відповідні навчання розпочнуться вже цього місяця. Президент підкреслив, що зараз варто працювати на 100% із країнами, які мають ці літаки, зможуть після навчання передати їх Україні.
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Чому Україні потрібні винищувачі F-16
Ці літаки необхідні, перш за все, для захисту від терористичних атак Росії. F-16 стануть вагомою складовою загальної протиповітряної оборони, наголосив речник Повітряних сил.
Юрій Ігнат пояснив, що "МіГ" і "Су", які має наша держава, не можуть ефективно збивати крилаті ракети й "Шахеди". Натомість F-16 може наблизити відсоток збиття до 100.
Україні не потрібні західні винищувачі з метою атакувати ними територію Росії. Наша держава лише прагне деокупувати всі свої землі.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що було б достатньо дуже обмеженої кількості літаків. F-16 необхідні, бо іншого шляху немає.
"Ворог використовує авіацію іншого покоління. Це все одно, що ми б зараз пішли в наступ з луками та стрілами", – пояснив генерал.