Коли пілоти з України зможуть завершити навчання на F-16: у Пентагоні розповіли
Українські льотчики наразі проходять навчання на західних винищувачах F-16. Цю підготовку наші пілоти вже можуть завершити до кінця 2024 року.
Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер. Водночас він зазначив, що наразі конкретних термінів закінчення навчань на F-16 ще немає, передає 24 Канал.
Цікаво Надзвичайно позитивні зміни для ЗСУ: які завдання зможуть ефективно виконувати F-16
Українці вже можуть завершити навчання на F-16 до кінця 2024 року
Райдер наголосив, що група українських пілотів кожного дня продовжує льотну підготовку на авіабазі у штаті Аризона. Він зауважив, що залежно від рівня навичок пілотів, навчання може тривати від п'яти до восьми місяців.
Я очікую, що десь до кінця року українські пілоти завершать навчання, але конкретніших термінів назвати не можу,
– зазначив речник Пентагону.
Варто зазначити, що українці на авіабазі в Аризоні вивчають основи експлуатації F-16 в аудиторіях та на тренажерах. Після цього вони вже мають перейти до польотів.
Україна має отримати перші F-16 від партнерів
- Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 22 грудня повідомив, що його країна вже готує 18 винищувачів F-16 для доставлення в Україну. Водночас він не уточнив, коли саме ці винищувачі мають прибути в нашу державу.
- В американському Інституті вивчення війни припустили, що Україна може отримати літаки до кінця 2023 року. Однак речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що це зарано, адже наразі наша держава не готова їх використовувати, тому F-16 просто стоятимуть під прицілом у ворога.
- Крім того, видання Newsweek припустило, що перші винищувачі F-16 вже нібито можуть бути в Україні. Водночас Ігнат спростував ці твердження та наголосив, що Україна ще не отримала ці винищувачі та не отримає їх до кінця 2023 року.
- Речник Повітряних сил також зауважив, що перед отриманням F-16 потрібно підготувати інфраструктуру для цих винищувачів. До того ж варто дочекатися завершення тренування льотчиків й інженерно-авіаційного складу.