До Білорусі прибуло багато авіаційної техніки з Росії: наскільки велика загроза для України

З 16 січня почнеться чергове спільне військове навчання Білорусі і Росії. Ці навчання відбуваються практично постійно – після того, як російські війська вийшли з України на початку війни.

Про це 24 Каналу розповів представник із закордонних справ "Об'єднаного перехідного кабінету" Білорусі Валерій Ковалевський. За його словами, після того, як Росія оголосила мобілізацію, ці навчання стають більш поглибленими, відбувається спайка російських та білоруських військових.

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Росіяни планують залишитись в Білорусі на тривалий час

Він зауважив, що навчання, що розпочнуться 16 січня, мають підкреслену профільність – вони авіаційні. На аеродром у місті Лунинець на Півдні Білорусі поблизу з кордоном з Україною прибула велика кількість авіаційної техніки з Росії.

Також є інформація, що відбувається швидка модернізація казарм для російських військових. Отже, ці навчання відрізняються поглибленою профільністю, а також тим, що росіяни планують залишитись у Білорусі на тривалий час,

– наголосив він.

Також Ковалевський зазначив, що як і раніше, ці навчання мають на меті ще більше натиснути на Україну, ЗСУ, керівництво країни і продемонструвати, що загроза нового вторгнення окупаційних військ з Півночі посилюється.

Він припустив, що Росія, перекидаючи свої літаки до Білорусі, може мати на меті сховати їх після того, як були завдані удари по аеродромах в Росії, зокрема в Енгельсі.

Тенденція до звикання

Ковалевський вважає, що постійні навчання приводять до виникнення тенденції до звикання.

"Білоруси звикають до думки, що війна можлива і у них. А українці розуміють, що військова присутність Росії на території Білорусі стає нормою і постійним чинником тиску на Україну", – зауважив він.

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Російські військові не довіряють білоруським колегам

Є припущення, що в Росії катастрофічно не вистачає пілотів для літаків, тому вони можуть залучати білоруських льотчиків. Проте за інформацією Ковалевського, літаками окупантів керують виключно російські пілоти.

В цілому серед російських пілотів є недовіра до їх білоруських колег. Вони не впевнені, що білоруські військові поділяють мету війни, що розпочала країна-агресорка проти України,

– наголосив він.

За його словами, від самого початку війни була інформація, що білоруські військові не хочуть воювати проти українців. Проте політичне керівництво, режим Алєксандра Лукашенко обрали російський бік у війні.

"Існує розходження між тим, що хотів би Лукашенко й тим, що хотіли б чи не хотіли білоруські військові. Тому це і є причиною такої недовіри з боку росіян до білорусів", – зазначив Ковалевський.

Він повідомив, що активно працює військова контррозвідка: білорусів усувають від військової техніки росіян на аеродромах.

"Вони мають власні периметри охорони для цієї техніки. Білорусів не підпускають до неї ближче ніж на певний радіус", – підкреслив він.

Загроза наступу з Білорусі: важливе

Росія продовжує зосереджувати свої сили у Білорусі. 12 січня, до Білорусі прибула комісія міноборони країни-агресорки, аби перевірити там свої війська. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що не можна відкидати можливість нового наступу на Україну з півночі.

Російські та білоруські військові продовжують створювати напругу на Півночі України. Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що США не бачать ознак підготовки наступу з Білорусі. Райдер запевнив, що США уважно стежать за ситуацією у Білорусі, але на цьому етапі немає нічого тривожного.

Приїзд президента Росії Владіміра Путіна до самопроголошеного очільника Білорусі Алєксандра Лукашенка не свідчитиме про можливість повторного наступу з Півночі. Білоруси бояться бути втягнутими у війну. Політолог Володимир Фесенко наголосив, що візити російських державних чи військових осіб не є ключовим фактором.