Піонтковський припустив, з чим у Москву і Київ приїде Папа Римський
Нещодавно Папа Римський припустив, що таки зможе навідатись до Києва. Проте Франциск наголосив, що спочатку хотів би приїхати до Москви. З чим він поїде до столиць України Та Росії – читайте припущення Піонтковського.
Власну думку 24 каналу озвучив російський публіцист Андрій Піонтковський. На його думку, Папа Римський – це "крайній лівак".
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Піонтковський вважає, що для понтифіка американський імперіалізм та НАТО – це породження диявола.
За словами публіциста, Папа Римський вже встиг висказатися, що НАТО винне в українській кризі.
Чому Франциск їде до Москви
"І зараз він їде в Москву, щоб, обнявшись, побалакати з Путіним. Разом вони поговорять про те, що у всьому винне НАТО, воно розширяється", – пояснює Піонтковський.
Що Папа Римський робитиме в Києві
Він каже, що потім Франциск приїде до Києва. Це буде ініціатива – йому треба в Ірпінь, Бучу.
Він буде як першосвященник там стояти на колінах. А потім відвідає Київ і буде розповідати Зеленському про те, що НАТО винне в цьому,
– підсумував Піонтковський.
Піонтковський пояснив, чому Папа Римський їде до Москви та Києва: відео
Позиція Папи Римського щодо війни в Україні
- Нещодавно понтифік закликав вірян питати себе щодня, що вони роблять для порятунку України.
- Досить неоднозначною раніше прозвучала заява Папи Римського про те, що війна в Україні була начебто "спровокована".
- Понтифік визнав жорстокість дій російських військових, проте левову частку провини поклав чомусь на "найманців".
- На це різко відповів генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він зауважив, що ця війна – це виключно війна Володимира Путіна.
- 5 червня Папа Римський закликав світових лідерів почати справжні переговори щодо російсько-української війни та не вести людство до знищення. Однак прізвище президента Путіна, який віддав наказ почати війну, Папа не згадав.