Лише політика й пропаганда: чому підрив Каховської ГЕС не матиме воєнних наслідків

Окупанти замінували греблю Каховської ГЕС і готуються її підірвати. При цьому росіяни можуть цинічно звинуватити у теракті Збройні Сили України.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, підрив дамби Каховської ГЕС ніяк не допоможе окупантам на Херсонщині.

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Чому росіяни можуть підірвати дамбу Каховської ГЕС

Зокрема, російські загарбники у своїх планах підірвати ГЕС керуються аж ніяк не воєнними міркуваннями.

Це лише політика та пропаганда. Окупанти сподіваються, що весь світ буде говорити саме про це. Таким чином росіяни прикривають відступ з Херсона,

– наголосив Піонтковський.

Він додав, що саме тому загарбники й оголосили так звану евакуацію з Херсонщини. Окупанти намагаються вдавати, що не тікають, а "рятують" життя мирних жителів та військовослужбовців.

Здача Херсона – питання найближчих тижнів

Російський публіцист додав, що окупанти вже усвідомили, що у них немає жодних шансів втриматися у Херсоні. Тому брешуть про те, що Україна готує провокації на дамбі Каховської ГЕС, аби відвернути увагу від ганебної здачі Херсона.

Окупантам потрібно буквально змити з інформаційного простору водою з Каховського водосховища таку "незначну" подію, як зникнення російських військ з Херсона,

– сказав політик.

Він додав, що вихід росіян з Херсона – це "питання найближчих тижнів". Водночас Піонтковський наголосив, що окупантам навряд чи вдасться ввести в оману російське населення. Адже поразка російської армії на Херсонщині вже очевидна для всіх.

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Загроза підриву дамби Каховської ГЕС: коротко