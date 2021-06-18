Наводимо порядок, – Зеленський про результати засідання РНБО

РНБО 18 червня провела чергове засідання. Володимир Зеленський підсумував 6 рішень, ухвалених Радою нацбезпеки, зокрема санкції проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

Президент України пояснив, що на засіданні анулювали низки ліцензій недобросовісних надрокористувачів на видобуток корисних копалин, зокрема титану, вуглеводнів та руд.

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Зеленський підсумував рішення РНБО

Наводимо порядок,

– заявив Зеленський у телеграмі.

Зокрема санкції ввели проти бізнесмена Дмитра Фірташа через те, що титанові підприємства бізнесмена постачали сировину для військових підприємств Росії.

Проти російського бізнесмена Павла Фукса – через порушення під час отримання ліцензій на розробку родовищ вуглеводнів.

"За пропозицією Служби безпеки ухвалили рішення про застосування санкцій щодо Дмитра Фірташа, Павла Фукса, Сергія Чемезова, Михайла Шелкова", – заявив Зеленський.

Також президент підсумував, що на засіданні РНБО:

ухвалили стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України;

розглянули військово-технічну співпрацю України з іншими державами;

продовжили санкції проти низки осіб, які було впроваджено рішенням РНБО від 21 червня 2018 року і введено в дію Указом Президента України № 176;

ухвалили рішення про запровадження санкцій ще проти 12 осіб, які перебувають у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу.

Ба більше, крім ліквідації ліцензій, 2 ліцензії на видобуток газу добровільно повернули державі. Це перший такий випадок.