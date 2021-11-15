Навряд чи НАТО готове зійтися в бою з Росією, – Жданов пояснив, чому Україна не в Альянсі

Активніть Росії на кордонах України, на жаль, не прискорить вступ у НАТО. Адже ніхто за нашу державу не має намір воювати.

Водночас Україні допомагатимуть зброєю. Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов.

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НАТО не хоче воювати з Росією

За його словами, поза рамками Організації Північноатлантичного договору Україна може співпрацювати з будь-якими державами. Водночас всередині Альянсу інші правила.

Навряд чи НАТО сьогодні готове сьогодні зійтися безпосередньо у контактному бою з Росією, для цього є Україна,

– наголосив Жданов.

За його словами, Велика Британія самостійно ухвалила рішення щодо надання військової допомоги для України.

Велика Британія має намір направити в Україну 600 бійців сил спеціального призначення.

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Жданов: Найголовніше завдання – не дати нам програти

Водночас якби це питання вирішували в межах НАТО, то наша держава ніколи б не отримали військову допомогу від Альянсу. Адже там потрібне одностайне голосування для ухвалення рішення.

"Питання полягає в політичному сенсі. У 5 статті мовиться – один за всіх і всі за одного", – зауважив військовий експерт.

Найголовніше завдання деяких країн з Альянсу, зокрема країн англосаксонського клубу, не дати нам програти у протистоянні з Росією. Олег Жданов Військовий експерт

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