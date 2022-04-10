"Найстрашніше – вбиті діти": до Львова зі Слов'янська прибули свідки обстрілу в Краматорську

На львівський вокзал 9 квітня приїхав потяг зі Слов'янська, який евакуював 2 500 осіб. Серед пасажирів і ті, хто був у Краматорську під час ракетного удару.

Ірина та Олександр стали свідками злочину Росії. Подружжя розповідає, що неочікувано на вокзалі почули потужний сплеск, а згодом інший – накрило намет рятувальників, де перебували люди.

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Один чоловік почав кричати, щоб викликали швидку допомогу і що потрібен ніж. У нас був ніж, я підскочив, почали говорити різати намет. По центру почали різати намет і ще підійшов чоловік, ми вдвох розтягували, він різав, коли до кінця розрізали, витягнули там 4 людей. Найстрашніше було бачити вбитих дітей,

– розповів Олександр.

"Ми з жінкою відійшли, хвіст ракети бачили, написано "за дітей", але удар був саме по центру старого міста, де розташований вокзал, і там були лише цивільні, які готувалися до евакуації. З дітьми було багато людей. Я не уявляю, як так. Ніяких військових там не було.

Це страшно, це звірство, це неможливо передати. Побачити стільки одразу людей довкола намету лежали. І мене може врятувало те, що дружина сказала відійти. Ті жінки дві, які біля нас стояли, вони були поранені, їх перерізали", – продовжив очевидець.

"Такого крику я за свої 63 роки не чула. Жінки кричали, діти ринулися, вони загубили дітей, не могли знайти своїх рідних. Це було страшно", – додала Ірина.

Росія обстріляла вокзал у Краматорську