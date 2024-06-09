Найсучасніший винищувач Москви: у Росії вперше в історії уражений Су-57, – ГУР
Джерело:ГУР МО
На аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області 8 червня уразили Су-57. Це найсучасніший багатоцільовий винищувач Москви, здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.
Ураження Су-57 ― перший такий випадок в історії, заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
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Уражено Су-57
Напередодні, 8 червня, на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач агресора Су-57. Про це свідчать супутникові знімки стоянки літака.
На знімках видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий, а вже восьмого біля нього з'явились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження,
– зазначили в ГУР.
Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви. Він здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.
До речі, на озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці таких бойових літаків.
Ураження Су-57 ― перший такий випадок в історії,
– підкреслили в ГУР.
Ахтубінськ на карті:Важливо! Окупанти використовують аеродром "Ахтубінськ" для атак по території України. Зокрема, з нього злітає МіГ-31К – носій ракет "Кинджал".
Що відомо про Су-57
- Окупанти заявляли, що Су-57 (Перспективний авіаційний комплекс фронтової авіації, Т-50) – це російський багатоцільовий винищувач нібито "п'ятого покоління".
- За кодифікацією НАТО Felon — "Злочинець".
- Літак призначений для знищення всіх видів повітряних цілей, ураження наземних, надводних цілей противника, здійснення моніторингу повітряного простору на великій відстані віддаленнях від місця базування, виведення з ладу штабів, командних пунктів, системи управління процесами противника.
- Пропагандисти наголошують, що ключова особливість Су-57 – поєднання функцій ударного літака й винищувача. Зокрема, це відбито у системах озброєнь.
- За словами загарбників, цей винищувач може застосовувати широку номенклатуру як керованих, так і некерованих засобів ураження, зокрема, ракети класу "повітря –повітря" малої, середньої та великої дальності, керовані ракети класу "повітря –поверхня" різних сімейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), авіаційні бомби калібру 250, 500 і 1500 кілограмів (останні – з зовнішніх точок підвіски), що коригуються.
- Максимальне бойове навантаження літака – 10 тонн.
- Окупанти переконують, що ще однією особливістю літака є "малопомітність". Мовляв, зниження помітності в радіодіапазоні забезпечуються як формою, матеріалами, що поглинають і відбивають радіохвилі в конструкції та покритті планера літака, так і засобами РЕБ.
- Однак, насправді це винищувач "недоп'ятого" покоління. Адже частина заявлених ворогом характеристик традиційно не відповідають дійсності.
- "Нинішній Су-57, про який в Росії спершу заявляли, ніби він матиме нове оснащення, пласке сопло — реалізувати цього не змогли, літає на модернізованих двигунах від Су-27. Фактично це натягнутий на глобус літак 4+ покоління", — розповідав восени 2023 року головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.
- До речі, окупанти створили лише 11 Су-57, один з них розбився. Росіяни випустили 6 таких винищувачів у 2022, лише 2 у 2023 й зупинили виробництво через технічні проблеми.