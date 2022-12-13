Полковник ЗСУ назвав 3 шляхи, якими українська армія може вийти до Азовського моря

На сьогодні найскладніша ситуація на фронті є на Сході на Півдні України. ЗСУ продовжують вести запеклу боротьбу з ворогом, а також чинять тиск на угрупування окупантів на різних ділянках фронту.

Найближчим часом найважчим для росіян буде Запорізький напрямок. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. На його думку, саме тут українські війська завдадуть окупантам генеральний удар.

Зверніть увагу Чим займаються російські війська на Сході й Півдні України та в якому вони стані: аналіз ISW

Погода не сприяє наступу на Запоріжжі

За його словами, ця ділянка, що має ширину 300 кілометрів та глибину – 100 кілометрів, є найтоншою частиною фронту. Росіяни в ній з одного боку притиснуті ЗСУ, а з іншого – Азовським морем.

Удар на цьому напрямку українська армія могла завдати ще влітку, але тоді війська було переформатовано на Ізюмський котел. Але його все одно буде завдано найближчим часом, щойно дозволять погодні умови,

– наголосив військовий експерт.

Він вважає, що зараз погода не сприяє наступу, адже фронтальний рух ускладнений, є можливість пересуватися тільки в агломераціях.

"Скоріш за все, поки буде падати дощ, а потім підсихати або підморожуватися ґрунт, мине щонайменше 1 – 2 тижні. Протягом цього часу українські війська будуть використані на Донбасі на напрямках: Донецьк – Горлівка, Кремінна – Лисичанськ та Сватове", – зазначив полковник ЗСУ.

На його думку, в цих агломераціях можна працювати навіть у негоду, і тому варто чекати рух саме в цих районах найближчим часом.

Військовий експерт спрогнозував наступні дії ЗСУ на Сході та Півдні: дивіться відео

Головне завдання ЗСУ

Однак, Світан наполягає, тільки-но ґрунт підморозиться, головний удар ЗСУ буде завдано на Запорізькому напрямку з виходом до Азовського моря.

Вихід з будь-якої точки Запорізького фронту у будь-яку точку Азовського моря виконає головне завдання – переріже сухопутний коридор з Росії в Херсонську область та Крим,

– зауважив він.

Військовий експерт назвав три шляхи, якими українські військові можуть перерізати цей сухопутний коридор:

найоптимальніший вихід – з Оріхівського плацдарму на Токмак, а далі на Мелітополь.

"Це найкоротший шлях – понад 70 кілометрів. Півтора – два танкових переходи й виходимо на Мелітополь, цілком перерізаючи сухопутний коридор. Саме на цьому шляху росіяни готуються зустріти ЗСУ", – наголосив він.

другий напрямок – з боку Гуляйполя, вздовж залізниці Гуляйполе – Чернігівка – Бердянськ.

"Це трохи довший шлях – приблизно 100 кілометрів. Виконується теж саме завдання, але росіяни саме тут нас поки що не чекають. На цій ділянці в них не побудовані укріплення, які можуть зупинити війська. Це теж один з оптимальних варіантів", – розповів Світан.

третій шлях, який може скластися саме зараз, Вугледар – Волноваха – Маріуполь.

"Відстань від Вугледара до Волновахи – до 30 кілометрів. У Волновасі сходяться багато доріг з Росії у бік Херсона та Криму. Також там єдина залізниця, яка живить російські угрупування на Херсонщині та Запоріжжі. А вздовж залізниці забезпечується логістика росіян", — наголосив він.

За його словами, вздовж Запорізької лінії фронту і до Донецька побудовано дуже багато паралельних доріг – залізничих та автомобільних, так званих рокадних доріг.

Ми можемо протягом декількох годин усі свої резерви в районі Запорізького фронту перекинути у будь-яку точку прориву. Адже ми тут маємо дуже розвинену систему тилу,

– зазначив він.

Світан підкреслив, що головним для ЗСУ залишається Запорізький напрямок, де ми будемо працювати у будь-якому випадку, коли дозволять погодні умови.

"Вихід до Азовського моря і далі рух на Крим – це те, що очікує нас у глобальному масштабі", – резюмував він.

До теми Триває підготовка до зимового наступу, – американський політолог про надання Україні зброї

Що відбувається на Запорізькому напрямку: коротко