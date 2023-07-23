Називають "берегинею Одеси": яка доля Касперовської ікони Божої матері після атаки на собор
Під час нічної атаки на Одесу ворог пошкодив Спасо-Преображенський кафедральний собор. Із-під завалів дістали Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.
На жаль, було влучання у праву частину собору і пробило до мінус першого поверху. Будівля зазнала великих пошкоджень, всередині здійнялась пожежа. Про це інформує 24 Канал.
Важливо З-під завалів зруйнованого будинку в Одесі дістали жінку, яка дивом вижила
Наслідки обстрілу собору в Одесі
Як розповів клірик Одеської єпархії УПЦ, архідиякон Андрій Пальчук, руйнування у соборі колосальні. Частина храму лишилася без даху. Порушені центральні палі, фундамент. Також вилетіли всі вікна, ліпнина.
Була пожежа, загорілася частина, де у церкві продаються ікони та свічки. Після закінчення повітряної тривоги приїхали служби, ДСНС і все потушили,
– зазначив Пальчук.
Представник Одеської єпархії УПЦ наголосив, що з-під завалів дістали Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.
Наслідки обстрілу храму / фото Суспільне
Масований ракетний удар по Одесі: що відомо
- Вночі 23 липня Росія атакувала Одесу щонайменше 5 видами ракет, повідомили в ОВА. Наразі відомо, що внаслідок удару 1 людина загинула, 22 зазнали поранень.
- Зруйновані 6 житлових будинків, пошкоджені 2 памʼятки архітектури і Спасо-Преображенський кафедральний собор.
- Також в Одесі під час нічної атаки дуже був пошкоджений Будинок вчених. Він є пам'ятником національного значення. На жаль, від вибуху загинув охоронець ресторану, який розташований на літній території.
- По Одесі утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух.
- До речі, оприлюднено фото наслідків влучання по Спасо-Преображенському собору в Одесі.
- Наталія Гуменюк вважає, що повітряні атаки для південних регіонів залишаються дуже небезпечними. Ворог продовжуватиме тероризувати Одещину, Миколаївщину та Херсонщину.