Називають "берегинею Одеси": яка доля Касперовської ікони Божої матері після атаки на собор

Під час нічної атаки на Одесу ворог пошкодив Спасо-Преображенський кафедральний собор. Із-під завалів дістали Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

На жаль, було влучання у праву частину собору і пробило до мінус першого поверху. Будівля зазнала великих пошкоджень, всередині здійнялась пожежа. Про це інформує 24 Канал.

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Наслідки обстрілу собору в Одесі

Як розповів клірик Одеської єпархії УПЦ, архідиякон Андрій Пальчук, руйнування у соборі колосальні. Частина храму лишилася без даху. Порушені центральні палі, фундамент. Також вилетіли всі вікна, ліпнина.

Була пожежа, загорілася частина, де у церкві продаються ікони та свічки. Після закінчення повітряної тривоги приїхали служби, ДСНС і все потушили,

– зазначив Пальчук.

Представник Одеської єпархії УПЦ наголосив, що з-під завалів дістали Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Наслідки обстрілу храму / фото Суспільне

Масований ракетний удар по Одесі: що відомо

Вночі 23 липня Росія атакувала Одесу щонайменше 5 видами ракет, повідомили в ОВА. Наразі відомо, що внаслідок удару 1 людина загинула, 22 зазнали поранень.

Зруйновані 6 житлових будинків, пошкоджені 2 памʼятки архітектури і Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Також в Одесі під час нічної атаки дуже був пошкоджений Будинок вчених. Він є пам'ятником національного значення. На жаль, від вибуху загинув охоронець ресторану, який розташований на літній території.

По Одесі утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух.

До речі, оприлюднено фото наслідків влучання по Спасо-Преображенському собору в Одесі.

Наталія Гуменюк вважає, що повітряні атаки для південних регіонів залишаються дуже небезпечними. Ворог продовжуватиме тероризувати Одещину, Миколаївщину та Херсонщину.

Касперовська ікона Божої Матері – один з іконописних образів Богородиці, шанований як чудотворний. Це невелика ікона, написана на полотні та наклеєна на дошку. З 1918 року чудотворний образ перебував у Спасо-Преображенському соборі постійно. У 1936 році після знищення собору Касперовську ікону перенесли в Успенський собор, що став пізніше кафедральним.