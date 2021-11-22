Назвав Крим "російським": чинного президента Болгарії переобрали на другий термін

На президентських виборах у Болгарії найбільшу кількість голосів набрав Румен Радев. Нещодавно він заявив, що вважає тимчасово окупований Крим "російською територію".

Згідно з даними соціологічних агентств, кандидатуру прокремлівського політика підтримали 66% виборців. Водночас його головного опонента Анастаса Герджикова – близько 32%.

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Радев вже встиг оголосити про свою перемогу на виборах глави держави. Своєю чергою Герджиков визнав поразку та привітав чинного президента Болгарії з переобранням.

Явка виборців склала близько 32% – це рекордно низький показник за всю історію голосувань.

Радев назвав Крим "російським"

Скандальне висловлювання від чинного глави Болгарії прозвучало під час теледебатів. Їх влаштували напередодні другого туру президентських виборів у країні.

Радев наголосив, що Болгарія має зберігати прагматичну позицію щодо офіційної Москви. Відповідаючи на питання про Крим, політик заявив, що "півострів зараз російський".

Позиція його опонента – Атанаса Герджикова була зовсім іншою. Він підкреслив, що Крим – це територія України. А також зазначив, що не можна наразі скасовувати санкції проти Росії.

В українському МЗС стурбовані такою позицією Редева, тож запросили на розмову посла Болгарії. Дипломат запевнив, що його країна незмінно підтримує територіальну цілісність України.

Втім, замість спростування Радев шокував черговою зухвалою заявою. Він сказав журналістам і представникам ЗМІ, що нібито у відповідному питанні "немає жодної драми".

В Болгарії 14 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Тоді Радев набрав 49,42% голосів, а Герджиков – 22,83%.