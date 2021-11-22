Назвав Крим "російським": чинного президента Болгарії переобрали на другий термін
22 листопада 2021 , 08:46Читать новость на русском
Джерело:"Радіо Свобода"
На президентських виборах у Болгарії найбільшу кількість голосів набрав Румен Радев. Нещодавно він заявив, що вважає тимчасово окупований Крим "російською територію".
Згідно з даними соціологічних агентств, кандидатуру прокремлівського політика підтримали 66% виборців. Водночас його головного опонента Анастаса Герджикова – близько 32%.
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Радев вже встиг оголосити про свою перемогу на виборах глави держави. Своєю чергою Герджиков визнав поразку та привітав чинного президента Болгарії з переобранням.
Явка виборців склала близько 32% – це рекордно низький показник за всю історію голосувань.Зверніть увагу! В Болгарії 14 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Тоді Радев набрав 49,42% голосів, а Герджиков – 22,83%.
Радев назвав Крим "російським"
- Скандальне висловлювання від чинного глави Болгарії прозвучало під час теледебатів. Їх влаштували напередодні другого туру президентських виборів у країні.
- Радев наголосив, що Болгарія має зберігати прагматичну позицію щодо офіційної Москви. Відповідаючи на питання про Крим, політик заявив, що "півострів зараз російський".
- Позиція його опонента – Атанаса Герджикова була зовсім іншою. Він підкреслив, що Крим – це територія України. А також зазначив, що не можна наразі скасовувати санкції проти Росії.
- В українському МЗС стурбовані такою позицією Редева, тож запросили на розмову посла Болгарії. Дипломат запевнив, що його країна незмінно підтримує територіальну цілісність України.
- Втім, замість спростування Радев шокував черговою зухвалою заявою. Він сказав журналістам і представникам ЗМІ, що нібито у відповідному питанні "немає жодної драми".