Це точно не допомагає наступу, – Зеленський про вплив підриву Каховської ГЕС на дії ЗСУ

Росіяни усіляко намагаються уповільнити кроки України з неминучої деокупації її територій. Заради цього вони вдаються до таких страшних і відчайдушних кроків, як підрив Каховської ГЕС і затоплення навіть захоплених ними земель.

Такі кроки й справді не сприяють швидкому контрнаступу ЗСУ. Про це в інтерв'ю німецькому виданню розповів український лідер Володимир Зеленський.

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Російська сторона розуміє, що програє у цій битві, і це лише питання часу. Тому на цьому шляху вони такими кроками уповільнюють процес нашої деокупації,

– прокоментував президент підрив росіянами Каховської дамби.

Він наголосив, що її руйнування "точно не допомагає наступу".

"Окрім того, що це людська та екологічна трагедії, це точно не допомагає наступу", – пояснив Зеленський.

Водночас розкривати деталі про конкретний вплив підриву Каховської ГЕС на контрнаступальні дії Києва він не став.

У будь-якому випадку: коли будуть результати контрнаступу, то усі побачать, що він іде, й усі побачать ці результати,

– запевнив глава держави.

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Підрив Каховської ГЕС: для чого це окупантам