Не дозволимо ігнорувати "свої інтереси", – Лавров відповів, чи буде війна

У російському МЗС відзначилися черговою цинічною заявою. Там прокоментували ймовірність нового вторгнення в Україну.

На цю тему висловився російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Він традиційно розкидався необґрунтованими звинуваченнями в бік України.

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Зухвала заява російського міністра

"Якщо це залежить від Росії, війни не буде. Ми війни не хочемо. Але наступати грубо на "наші інтереси" й ігнорувати їх ми теж не дозволимо", – пригрозив він. Очевидно, що це – нещира заява. Адже події останніх 8 років свідчать про те, що інтереси Москви полягають якраз навпаки – у війні та окупації чужої території.

Російська агресія проти України – очевидна

На думку очільника українського МЗС Дмитра Кулеби, дестабілізація з Росією неминуча. Втім, як сподівається міністр, військової операції ще можна уникнути.

Кремль розв'язав війну проти України ще у 2014 році, коли окупував півострів Крим та частину Донбасу. Хоча Москва й не визнає себе стороною конфлікту, факти свідчать про інше. Як з'ясували ЗМІ, держава-агресорка тепер позбавляється найманців, які воювали за неї на Донбасі. Їх екстрадують в Україну, Узбекистан, Казахстан, Чехію та інші країни.

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Ба більше, у 2021 – 2022 році Росія активно стягує свої війська та техніку до кордонів з Україною. У Держдумі відкрито обговорюють постачання зброї своїм найманцям, цинічно називаючи це "оборонною допомогою". А у лютому російські депутати планують розглянути звернення до Путіна щодо визнання бойовиків.

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ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.