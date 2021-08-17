Не хочеться, щоб з'явилися, – Разумков про ймовірність олігархів в РНБО

Дмитро Разумков вкотре висловив думку, що РНБО не може визначати, хто в Україні є олігархом. Конфлікт інтересів спікер бачить у тому, що Рада нацбезпеки складається з представників різних гілок влади, які можуть відстоювати інтереси тих чи інших олігархів.

Спікер Ради запевнив, що він не вважає, що наразі в РНБО є олігархи. Таку заяву Разумков зробив під час брифінгу в Полтавській області.

До теми Хотів би послухати, хто в РНБО є олігархом, – Данілов про закиди Разумкова

Дмитро Разумков запевнив, що в РНБО олігархів немає

Глава Верховної Ради закликав "робити і писати закони так, щоб в РНБО не з'являлися олігархи".

А маніпулювати і казати, що там хтось є (з олігархів в РНБО – 24 канал)… Поки що нема. І мені б дуже не хотілося, щоб там з'явилися. А тим більше мені б не хотілося, щоб там були люди, які навіть гіпотетично можуть у майбутньому відстоювати чиїсь інтереси, окрім інтересів українського народу,

– запевнив Разумков.

До речі, перед тим спікер висловив думку, що убачає конфлікт інтересів у закріпленні функції визначення статусу олігарха за Радою нацбезпеки. Разумков тоді запевнив, що:

"РНБО є координаційним органом і не може мати повноважень визначати, чи є особа олігархом";

він запевнив, що таку функцію слід надати структурі при Національному агентстві з питань запобігання корупції;

ба більше, він запевнив, що Україні потрібен також закон про лобізм, адже це "точно допоможе" вивести у публічну площину все негативне, що є в українській політиці.

На ці закидити відповів секретар РНБО Олексій Данілов 30 липня. Він закликав дочекатися голосування за проєкт закону у другому читанні. Тоді ж він звернувся до Разумкова зі словами: "Я хотів би зауважити, якщо поважний пан, член Ради нацбезпеки й оборони, голова Верховної Ради вважає, що серед нас 23 членів РНБО є олігархи, то я хотів би послухати, хто із нас тут є олігархом, щоб тут був конфлікт інтересів".

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